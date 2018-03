Xbox Game Pass'in Nisan 2018 Oyunları Açıklandı

Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Bu ayda diğer aylarda olduğu gibi listeye 8 oyun daha ekleniyor. Mart ayının Game Pass oyunları gibi bu ayda çok güzel oyunlar kütüphaneye eklenecek. Nisan 2018'in içeriğinde Cities: Skylines ve Late Shift gibi eğlenceli yapımlar bizleri bekliyor.

Xbox Game Pass sayesinde aylık üyelik sistemiyle Xbox 360 ve Xbox One için 100'den fazla oyuna erişebiliyoruz. Kütüphaneye her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu sayede Xbox Game Pass kütüphanesi sürekli güncel kalabiliyor. Xbox Game Pass kütüphanesine geçtiğimiz ay Rise of the Tomb Raider ve Sea of Thieves gibi büyük oyunlar eklenmişti. Bu ay da listede sağlam yapımlar bulunuyor.

Xbox Game Pass Nisan 2018 oyunları:

Robocraft Infinity

Cities: Skylines

theHunter: Call of the Wild

PortalTruck

Sacred Citadel

Late Shift

Xbox Game Pass üyeliğine aylık 30 liraya sahip olabiliyoruz. Ayrıca kalıcı olarak satın almak istediğimiz Xbox Game Pass oyunlarına indirimli fiyatlarla sahip olabiliyoruz.