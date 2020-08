Xbox Game Pass İsmi Değiştirildi, Artık 'Game Pass' Olarak Anılacak

Ücretli abonelik servisi Xbox Game Pass ismi değiştirildi. Bundan böyle Game Pass olarak anılacak.

Oyun dünyasının Netflix'i olarak nitelendirilen ücretli abonelik servisi 2017 yılının Mayıs ayı itibarıyla öncelikli olarak Xbox Live Gold abonelerine, aynı yılın Haziran ayında da dünya genelindeki bütün Xbox One kullanıcılarının erişimine açılmıştı. O zamanlarda PC platformunda da faaliyete geçmesi planlanmadığı için Xbox Game Pass adı kullanılıyordu.

2019 yılının Haziran ayı itibarıyla Xbox Game Pass, PC platformunda da faaliyete geçmişti. Ne var ki PC Game Pass veya buna benzer farklı bir isim yerine PC için Xbox Game Pass adının kullanılması uygun bulunmuştu. Ancak bu tarihteki yerini aldı.

Xbox Games Pass İsmi Değiştirildi ve Game Pass Oldu

Hem Xbox Game Pass hem de Xbox Game Pass For PC Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda, profil resimlerinin yenilendiğini ve ücretli abonelik servisinin adının 'Game Pass' olarak değiştirildiği görülebiliyor. Bununla birlikte, yapılan değişikliğin her iki hesabın Grounded oyununu öne çıkartan kapak resmine de yansıdığını görebiliyoruz. Artık 'PLAY NOW WITH GAME PASS' şeklinde bir ibare var.

Same https://t.co/mlLWJGKHcx — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) August 1, 2020

Bildiğiniz gibi Microsoft kendi cephesinde bir ekosistem oluşturmaya yönelik hamleler yapıyor. Xbox Game Pass servisinin adından 'Xbox' adını kaldırması da bunun bir yansıması olarak görülebilir. Ne var ki konsolun logosu halen kullanılmaya devam ediliyor.

Diğer yandan, önümüzdeki ücretli abonelik servisi büyük bir başka değişiklik ile daha gündeme gelecekmiş gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere Xbox Live Gold için bir yıllık abonelik seçeneğini kaldırmıştı. Bunun akabinde, bu servisin sona erdirileceği ve Xbox konsollarında çok oyunculu modların herhangi bir abonelik gerekmeden oynanacağı konuşulmaya başlandı. Kaldı ki yakın bir zaman önce Halo Infinite oyununun çok oyunculu modunun ücretsiz olacağı onaylanmıştı. Bu da, Xbox Live Gold içeren Xbox Game Pass Ultimate için bir son anlamına gelebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.