Xbox Game Pass Kullanıcıları Müjde! Sadece Bir Oyun Kaldırılacak

Microsoft'un sunduğu abonelik tabanlı dijital oyun hizmeti Xbox Game Pass'in kütüphanesine her ay birçok yeni oyun ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar mutlu oluyorken, öte yandan kaldırılan yapımlar da olmuyor değil. Son olarak Şubat 2026'da Xbox Game Pass'ten ayrılacak ilk oyunlar netleşti.

Xbox Game Pass Kütüphanesinden Kaldırılacak Oyunlar - Şubat 2026

Microsoft tarafından paylaşılan listeye baktığımızda sadece tek bir oyun görüyoruz. Bu yapım, Electronic Arts tarafından geliştirilen Madden NFL 24. Söz konusu oyun 15 Şubat'tan sonra Xbox üzerinden oynanamayacak. Listede daha fazla oyun yer alması bekleniyordu ancak sadece tek bir oyun olması şaşırttı.

Bilmeyenler için Madden NFL 24, Amerikan futbolu temalı bir spor oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda gerçek NFL takımları ve oyuncuları yer alır. Kullanıcılar ise maçlara çıkarak takımını sezon boyunca geliştirip başarıya ulaştırmaya çalışır. Ayrıca oyuncular, kendi takımlarına transfer de yapabilir.

Xbox Game Pass Abonelik Fiyatı

Paket Platform Aylık Fiyat (Türkiye) Öne Çıkanlar Xbox Game Pass Essential Konsol 269 TL/ay 50+ oyun, konsolda çevrimiçi çok oyunculu, oyun içi avantajlar Xbox Game Pass Premium Konsol + PC 409 TL/ay 200+ oyun, konsolda çevrimiçi çok oyunculu, oyun içi avantajlar PC Game Pass PC 449 TL/ay PC’de Game Pass oyun kataloğu Xbox Game Pass Ultimate Konsol + PC + Bulut 799 TL/ay 400+ oyun, çıktığı gün oyunlar, EA Play, Ubisoft+ Classics, çevrimiçi çok oyunculu

