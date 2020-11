Xbox Game Pass Kasım 2020 Oyunları Duyuruldu!

Microsoft'un ücretli abonelik servisi Xbox Game Pass oyun havuzu, yeni eklemeler ile genişlemeye devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da abonelere yeni oyunlar sunulmaya devam edilecek. Amerika menşeli yayıncı da yeni Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları duyurusunu yaptı.

Yeni Xbox Game Pass Kasım 2020 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile Gears Tactics, Destiny 2: Beyond Light, Planet Coaster: Consol Edition, Tetris Effect: Connected, Final Fantasy VIII Remastered, Gonner2, Streets of Rogue, ARK: Survival Evolved: Explorer’s Edition, Halo: The Master Chief Collection - Halo 4, River City Girls ve Star Renegades, sırası ile erişime açılacak olan oyunlar olacaklar.

Gears Tactics (Şu Anda Mevcut) - Android ve Xbox One

Gears of War oyununun on iki yıl öncesini anlatan Gears Tactics, aşina olunan yoğun tempolu aksiyonun yerine sıra tabanlı strateji türü bir oyun oluyor. Yine Sera gezegeneninde geçen oyunda, yine Locust ile mücadele halinde olacaksınız. Hayatta kalmayı başaranların oluşturduğu bir ekipte Gabe Diaz rolünde olacak ve Locust ordusunun lideri Ukkon'u yakalamak ile yükümlü olacaksınız.

Destiny 2: Beyond Light (10 Kasım 2020) - Android ve Xbox One

Europa uydusundaki Pyramid gemisinde yeni bir güç doğar ve beraberinde Eramis altında birleşmiş karanlık bir imparatorluk yükselişe geçer. Guardian’lar olarak sizin göreviniz bu imparatorluğu bertaraf etmek olacak.

Planet Coaster: Consol Edition (10 Kasım 2020) - Android ve Xbox One

Kolay kullanım araçları ile hayalinizdeki eğlence parkınızı oluşturabileceğiniz Planet Coaster: Consol Edition oyununda, bir yandan parkınızı genişletirken bir yandan dan Frontier Workshop’taki yaratıcı topluluğun sunduğu kreasyonlardan da faydalanabileceksiniz. Gelen ziyaretçileriniz yarattıklarınıza, eklediğiniz manzaralara ve onları cezbedecek şeylere gerçek zamanlı olarak tepki verecekler. Ziyaretçilerinizi eğlendirmeye devam ettirmeniz de paraya para dememenizi sağlayacak.

Tetris Effect: Connected (10 Kasım 2020) - PC ve Xbox One

Tetris Effect: Connected, Tetris Effect oyununa ek olarak çok oyunculu genişletme paketi ile satışa sunuldu. Üç oyuncuya kadar çevrimiçi veya yerel kooperatif desteği ve rekabete dayalı olarak oynayabileceksiniz. Tercihen PC, Xbox One ve Xbox Series X arasında çapraz platform ile oynayabileceğiniz oyun, Smart Delivery teknolojisini de destekliyor. Yani Xbox One için satın almanız durumunda, Xbox Series X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabiliyorsunuz.

Final Fantasy VIII Remastered (12 Kasım 2020) - PC ve Xbox One

Bilim-kurgu elementlerinin olduğu isimsiz fantastik bir dünyada geçen oyunda, Squall Leonhart isimli bir paralı askerin maceraları anlatılıyor. Hikayeye göre, liderlerinin büyücü Edea olduğu bir grup ile Rinoa Heartilly tarafından yönetilen Forest Owls grubu arasında giderek artan bir çatışma durumu devam etmektedir. Squall Leonhart da arkadaşlarıyla Forest Owls grubunun yanında yer almayı tercih ederek, Galbadia'daki rejimi yıkmaya ve büyücünün hedefine ulaşmasına engel olmaya çalışıyorlar.

Gonner2 (12 Kasım 2020) - Android

Ikk ile yeni bir maceraya atılacağımız Gonner2 oyununda, bu defa Death’in de imdadına koşacağız. Öyle ki yuvası gizemli bir varlık tarafından ele geçiriliyor ve geri almak için de Ikk’den yardım istiyor. Renkli olduğu kadar karanlık ve kargaşanın da hakim olduğu mekanları gezeceğimiz Roguelike oyununda, zorlu düşmanlar ile mücadeleye gireceğiz.

Streets of Rogue (12 Kasım 2020) - PC

Streets of Rogue, oyuncu seçimleri, özgürlük ve anarşik eğlenceye dayalı bir aksiyon ve macera odaklı Rol Yapma Oyunu. Binding of Isaac, Nuclear Throne ve Deus Ex gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmiş olan Streets of Rogue, karakter özelliklerini, eşyaları ve çevreyi kullanarak belirli görev hedeflerini tamamlamanız durumunda aşama kaydedebildiğiniz bir oynanış sunuyor.

ARK: Survival Evolved: Explorer’s Edition (17 Kasım 2020) - Android, PC ve Xbox One

Açık dünya tabanlı bir RYO olan ARK: Survival Evolved dilerseniz tek başınıza oynayabileceğiniz dilerseniz çevrimiçi olarak diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir macera sunuyor. Oyunumuzun hikayesi kendimizi ARK adlı gizemli bir adanın sahillerinde kıyafetlerimiz yırtılmış, acıkmış ve soğuktan donmak üzereyken bulmamızla başlıyor. Uyandıktan sonra ise zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bizi bekliyor. Hayatta kalabilmek için açlığımızı gidermek amacıyla avlanmamız, kendimize bir sığınak inşa ederek tehlikelerden korunmamız, kaynak toplayarak sığınağımızı geliştirmemiz ve kendi ekinlerimizi ekerek yiyecek üretmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni teknolojiler öğrenerek silahlar ve araçlar da yapmamız gerekmekte.

Halo: The Master Chief Collection – Halo 4 (17 Kasım 2020) - PC

Hikaye olarak Halo 3 oyununun dört yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan Halo 4 ile Master Chief, bir kez daha geri dönüş yapacak. Beklenmedik bir gemi kazası ile gizemli bir dünyada mahsur kalan ana karakterimiz, evine geri dönebilmek için eski bir uzaylı ırkı ile mücadele ederek sırlarını açığa çıkartmak durumunda kalacak. Bu süreçte de yeni düşmanlar ve son derece tehlikeli bir teknoloji ile yüz yüze gelecek.

River City Girls (19 Kasım 2020) - Android, PC ve Xbox One

Ünlü beat-’em-up serisinin yeni oyununda Kunio ve Riki kaçırılıyorlar. Haliyle intikam almak da arkadaşlar Kyoko ve Misako’ya kalıyor. Tercihen tek başınıza veya yerel kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınız ile oynayabileceğiniz River City Girls oyununda, kullanabileceğiniz yeni yetenekler, güçlendiriciler ve silahlar olacak. Bunlarla birlikte çeşitli kombinasyonlar ve özel saldırılar da yapabiliyorsunuz.

Star Renegades (19 Kasım 2020) - Android ve Xbox One

Eylül ayı içerisinde PC için Xbox Game Pass servisine gelmiş olan Star Renegades, bu ay içerisinde Android ve Xbox One kullanıcılarının da beğenisine sunulacak. Star Renegades, rogue-lite strateji Rol Yapma Oyunu oluyor. Farklı farklı yaratılan düşmanların hakkından gelip, kahramanlar arasında bir bağ oluşturmanız ve döngüyü sona erdirmenizin gerekeceği bir hikaye üzerine kurulu olarak ilerliyor.

16 Kasım 2020 tarihinde hem PC hem de Xbox One tarafından ortak olarak dört yeni oyun daha kaldırılacak. Bu oyunlar Darksiders III, Munchkin, Tracks: The Train Set Game ve The Talos Principle.

Son olarak, yarın itibarıyla EA Play Xbox One için Xbox Game Pass Ultimate servisine dahil olacak. PC için Xbox Game Pass servisine dahil olma tarihi ise 15 Aralık 2020.