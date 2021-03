Xbox Game Pass Mart 2021 Oyunları Duyuruldu

Yeni aya girmemizle birlikte Microsoft, bu ay içerisinde abonelere sunacağı Xbox Game Pass Mart 2021 oyunları duyurusunu yaptı. Eğer Electronic Arts oyunlarını seviyorsanız, yapılan açılış sizi epey mutlu edecektir. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass Mart 2021 Oyunları Detayları

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile ücretli abonelik servisine bu ay gelecek olan oyunların ilk safhası Amerika menşeli yayıncıya özel olacak. Electronic Arts tarafından yayınlanan altı oyun, bu ay içerisinde EA Play üzerinden Xbox Game Pass kullanıcıları ile buluşturulacak: NBA 2K21, Footbal Manager 2021, Footbal Manager 2021 Xbox Edition, Madden NFL 21 ve Star Wars: Squadrons. Bu oyunların yanı sıra, NHL 21 de Nisan ayı içerisinde dahil olacak.

Madden NFL 21 (Şu Anda Mevcut) EA Play - Konsol

28 Ağustos 2020 tarihinde çıkmış olan Madden NFL 21, Ulusal Futbol Ligi’ne (NFL) dayalı Amerikan futbol oyunu oluyor. Oynanışta fazla bir yenilik sunamasa da, tarihin ötesine geçip yaşayan efsane olma yolunda ilerleyeceğiniz bir kariyer modunun bulunduğunu söyleyebiliriz.

Football Manager 2021 (PC) ve Xbox Edition (Konsol ve PC) EA Play - 4 Mart 2021

Football Manager 2021 (FM21) PC futbol menajerlik oyunu, yeni ekleme ve oyun yükseltmeleri, ek derinlik seviyeleri, drama ve özgün bir futbol sunuyor. Menajerlik becerinizi geliştirmeniz ve kulübünüzü başarıya taşımanız için sizi hiç olmadığı kadar güçlendiriyor. Menajer, her futbol kulübünün kalbidir. Dinamik ve gerçek menajerlik deneyimleri ve daha iyi detaylar, üzerinizdeki bu ilgiyi elit statüsüne ulaşmanız için gereken tüm araçlarla donatarak daha önce hiç olmadığı kadar yeniliyor.

Xbox versiyonu ise Xbox One, Xbox Series ve Windows 10 PC arasında Smart Delivery ve Play Anywhere teknolojileri ile çapraz platform desteği sunuyor.

NBA 2K21 (4 Mart 2021) EA Play - Konsol

Serinin yeni oyunu NBA 2K21, seleflerine göre görsellik, yapay zeka, oyun modları, oynanış sistemi ve dahası ile çok daha gerçekçi bir basketbol deneyimi sunuyor. Yeni bir kariyer modunun da bulunduğu oyunda, kendi oyuncunuzu oluşturduktan sonra on lisanslı kariyer programından başlayıp da hem saha içinde hem de saha dışında devam edecek bir senaryo ile NBA oyuncusu haline getirmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda MyTEAM, NBA 2K21 Neighborhood ve USA Basketball gibi farklı modlar da bulunuyor. MyTEAM ile günümüzdeki NBA oyuncuları ve efsanelerden oluşan kadronuzu oluşturup rekabete girebiliyorken, NBA 2K21 Neighborhood ile farklı mekanlarda bire bir, üçe üç ve beşe beş karşılaşmalar yapabiliyorsunuz. Dahası ise Pro-Am ve 2K Compete Events mücadelelerine katılıp çeşitli ödüller kazanabilmeniz mümkün oluyor. USA Basketball ise adını veren takımın şampiyona efsanesini yeniden yaşamanıza olanak tanıyor.

Star Wars: Squadrons (Bu Ay İçerisinde Gelecek) EA Play - Konsol

Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü sonrasında Galaktik İç Savaş'ın bitimine yakın bir dönemde geçecek olan Star Wars: Squadrons, tek oyunculu hikayesi ile bizleri bir pilotun yerine geçirecek. Yeni Cumhuriyet özgürlük için savaşacakken İmparatorluk ise düzen beklentisi içinde olacak. Sizin yapmanız gereken ise galaksinin en iyilerinin arasına katılıp, iki tarafın da bakış açılarından anlatılan hikayede verilen mücadeleye ortak olmak olacak.

NHL 21 (Nisan Ayı İçerisinde Gelecek) EA Play - Konsol

Buz hokeyi simülasyonu oyunu olan NHL 21, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Daha etkileşimli ve sinematik deneyim sunabilmesi için genişletilen Be a Pro adı altındaki kariyer modunda, tercihen kendi oyuncunuzu yaratıp Kanada Hokey Ligi veya Avrupa hokey ligleri için muhtemel aday olarak yola çıkabilir veya bonservisi elinde olan bir oyuncu olarak Ulusal Hokey Ligi’ndeki bir takım ile anlaşabilirsiniz.

Bunun dışında, ilk olarak NHL 20 oyununda karşımıza çıkan dört ayrı modu içerisinde bulunduran çok oyuncu tabanlı World of Chel de sizi bekliyor. World of Chel ayrıca yeni bir aşama kaydetme sistemine de sahip. Bu yeni sistemde, oyuncular dört alt modda birbirinden bağımsız olarak Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Elmas ve Elit olmak üzere altı farklı derece kazanıyorlar. Her bir sezonun sonunda ise dereceler sıfırlanıyor ve o anda bulundukları dereceye göre oyun içi ödüller kazanma fırsatı yakalıyorlar.

Son olarak, yeni eklenecek oyunların yanı sıra, her zaman olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar servisten ayrılacak. Yapılan duyuruya göre, 16 Mart 2021 tarihi itibarıyla The Witcher 3: Wild Hunt, Bloodstained: Ritual of the Night, Kona, Alvastia Chronicles ve Astrologaster, kütüphaneden kaldırılacak.