Xbox Game Pass Nisan 2021 Oyunları Duyuruldu: Listede GTA 5 de Var!

Microsoft, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile ilk parti Xbox Game Pass Nisan 2021 oyunları ortaya çıktı. GTA 5'in de yer aldığı listenin detayları haberimizde.

Xbox Game Pass Nisan 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni yılda ücretli abonelik servisine gelecek ilk oyunların Grand Theft Auto 5, Zombie Army 4: Dead War, Disneyland Adventures, Rush: A Disney/Pixar Adventure, NHL 21, Rain on Your Parade, Pathway ve MLB The Show 21 olacağı belirlendi. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

Grand Theft Auto V (8 Nisan 2021) - Konsol

Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael De Santa ve Trevor Philips isimli karakteri yönetiyoruz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Zombie Army 4: Dead War (8 Nisan 2021) - Konsol ve PC

1946 yılında geçecek olan Zombie Army 4: Dead War, serinin Zombie Army üçlemesinin alternatif geçmişini devam ettiren yeni oyunu olarak geçtiğimiz yılın Şubat ayında satışa sunulmuştu. Hikayeye göre zombi Hitler ve Plan Z zombi ordusuyla Survivor Brigade olarak bir kez daha mücadeleye girişiyoruz. İtalya topraklarına gidiyor ve tehditkar bir planı ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Oyun için özellikle Venedik şehri büyük önem arz ediyor.

NHL 21 (12 Nisan 2021) - Konsol (EA Play)

Buz hokeyi simülasyonu oyunu olan NHL 21, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Daha etkileşimli ve sinematik deneyim sunabilmesi için genişletilen Be a Pro adı altındaki kariyer modunda, tercihen kendi oyuncunuzu yaratıp Kanada Hokey Ligi veya Avrupa hokey ligleri için muhtemel aday olarak yola çıkabilir veya bonservisi elinde olan bir oyuncu olarak Ulusal Hokey Ligi’ndeki bir takım ile anlaşabilirsiniz.

Rain on Your Parade (15 Nisan 2021) - Konsol ve PC

Çıktığı gün itibarıyla servise eklenecek olan Rain on Your Parade, bir bulut olarak dünya üzerinde seyahat ederek ve karşınıza çıkan herkesin gününü kabusa çevireceğiniz sevimli bir oyun. Her biri bir diğerinden hem ortam hem de size verilecek hedef açısından farklı olacak elli bölüm sizi bekliyor. Oyunda ilerledikçe farklı yöntemler açabiliyor iken, yeni arkadaşlar kazanıp onlara da yardım edebileceksiniz.

Pathway (15 Nisan 2021) - PC

Oyunun hikayesi 1936 yılında geçiyor. Küresel hengamenin yaşandığı bir zamanda, Nazi etkisi Avrupa ve Orta Doğu boyunca engellenemez bir şekilde yayılmaktadır. Bu bağlamda da gizli kazılar ve ayinler ve gizemli eserler ile ilgili söylentiler de ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. Bu noktada da siz, bir grup macerası olacak çöl boyunca seyahate çıkıyor ve Nazi güçlerinin eline geçmeden önce gizli hazineleri ve gizleri keşfetmeye çalışıyorsunuz.

Sıra-Tabanlı Strateji türündeki Pathway, rastgele hale getirilmiş bir harita üzerinde, takımınızın özel yeteneklerini kullanarak savaşın kaderini son anda bile değiştirebileceğiniz hızlı tempolu bir oynanış ve eğlenceli çatışmalar sunuyor.

MLB The Show 21 (20 Nisan 2021) - Konsol

San Diego Studio tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan MLB The Show 21, Xbox Game Pass servisine gelen ilk PlayStation oyunu olma özelliğini taşıyor. Dahası ise, çıkışı itibarıyla abonelerin beğenisine sunulacak. Seride ilk defa top sahasının boyutunu değiştirebileceğiniz oyunda, duvar yüksekliği, faul alanı ve diğer görünüm seçeneklerini kendi zevkiniz doğrultusunda belirleyebileceksiniz. Bu tasarımlarınızı daha sonradan çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile paylaşabildiğiniz gibi, diğer oyuncuların tasarımlarını da indirip deneyebilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, 15 Nisan 2021 ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde toplamda on oyun Xbox Game Pass ve EA Play servislerinden kaldırılacak. İlk günde hem konsol hem de PC tarafından Deliver Us the Moon, Gato Roboto ve Wargroove oyunları, diğer günde ise Madden 15, 16, 17, 18 ve 25, NHL 18 ve 19, konsol tarafında servisten ayrılacak.