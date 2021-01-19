Xbox Game Pass Ocak 2021 Oyunlarına Yenileri Ekleniyor

Microsoft, yeni Xbox Game Pass Ocak 2021 oyunları ile aboneleri coşturmaya devam ediyor. Duyurulan yeni oyunlar ile bu ay, en az Aralık kadar doyurucu bir ay olacak. İşte o oyunlar!

Yeni Xbox Game Pass Ocak 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, bu ay eklenecek olan yeni oyunlar Control, Desperados III, Donut County, Cyber Shadow, The Medium ve Yakuza Remastered Collection olacak. Listede aslında Outer Wilds da var ama henüz ülkemizde faal olmayan xCloud bulut servisi ile Android tabanlı cihazlarda oynanabilir olacak. Gelin isterseniz bu ayın yeni oyunlarına kısaca bir göz atalım.

Control (21 Ocak 2021) - PC

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformunda bir yıllığına Epic Games Store’a özel olacak şekilde 2019 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Konusuna göre, yıllar önce kaybolan kardeşi hakkında bazı cevaplar almak için Federal Bureau of Control’e gelen Jesse Faden karakterinin başından geçenler anlatılıyor. Umduğunun aksine Hiss isimli uhrevi bir gücün istilası altında olan bir bina ile karşı karşıya kalan Jesse, Service Weapon’ı alması ile bir anda yönetici konumuna geçiyor ve bir yandan kardeşine ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan da Hiss ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Desperados III (21 Ocak 2021) - Konsol ve PC

Hikaye olarak Desperados: Wanted Dead or Alive oyununun öncesinde geçen Desperados III, John Cooper, Kate, Doc McKoy Hector ve Isabelle’yi bir araya getiriyor. Cooper için bir kefaret görevi olacak üçüncü oyunda, senaryo sizi kırsal kasabalardan bataklıklara ve nehir kenarlarına kadar uzanan unutulmaz bir maceraya çıkartacak.

Donut County (21 Ocak 2021) - Konsol ve PC

Donut County, hikaye tabanlı ve fizik etkilerine dayalı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gittikçe genişleyen bir çukuru yöneteceğiniz oyunda, sevimli karakterler ile karşılaşacaksınız. Yapacağınız şey ise çöplerini arakladıktan sonra, onları çukurun içine atmak olacak.

Cyber Shadow (26 Ocak 2021) - Konsol ve PC

Çıkışı ile birlikte Xbox Game Pass servisine gelecek olan Cyber Shadow, bizleri zorlu bir maceraya çıkartan bir başka oyun olacak. Hikayeye göre dünya kötü Dr. Prgen ve ordusunun eline düşmüştür. Bunun sonrasında gelen bir yardım çağrısı, klanından hayatta kalan son kişi olan Shadow için robot arkadaşı L-Gion'ın rehberliğinde ilerleyerek yıkıma neden olan olayın arkasındaki gerçeği ortaya çıkartacağı bir maceraya kapı açacak.

The Medium (28 Ocak 2021) - PC ve Xbox Series S / X

Müzikleri Silent Hill serisi ile tanıdığımız Akira Yamaoka ve birçok ödül almış Arkadiusz Reikowski tarafından bestelenen ve hikayesi Krakow şehrinde geçen oyunda, Marianne isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş bir otele seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlayacak.

Yakuza Remastered Collection (28 Ocak 2021) - Konsol ve PC

Yakuza Remastered Collection, Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5’i kapsıyor. Öncelikli olarak PlayStation 4 kullanıcılarına sunulmuş olan oyunlar, artık PC ve Xbox kullanıcılarıyla da buluşuyor.

Yakuza 3 oyununda kanlı geçmişini geride bırakmak isteyen Kazuma Kiryu ve üvey kızı Haruka Sawamura, Morning Glory Orphanage adındaki bir yetimhaneyi işletmeye başlıyorlar. Ne var ki ölümcül bir güç savaşı, Kiryu ve yetimhaneyi büyük bir belanın içine sürüklüyor.

Devam oyununda Tojo klanının bölgesine işlenen bir cinayetin ardından, Kazuma Kiryu, Masayoshi Tanimura, Shun Akiyama ve Taiga Saejima tarafından araştırılmaya başlanıyor. Araştırma, kahramanlarımızı merkezinde gizemli bir kadının olduğu para, güç, statü ve onur üzerine verilen gizli bir savaşı ortaya çıkartma yoluna sokuyor.

Yakuza 5 ise Tojo klanı ile Omi ittifakı arasındaki barış sona ererken Kazuma Kiryu’nun yeni tanıştığı bir taksi şoförü beklenmedik bir şekilde ölüyor. Geçmişi ile bir kez daha hesaplaşmak durumunda kalan Kiryu, sevdiklerini koruyabilmek için bir kez daha yeraltı dünyasına geri dönüyor. Beş büyük şehir boyunca beş farklı karakterini yöneteceğiniz oyunda, patlak vermesi muhtemel yeni bir savaşı önlemek durumunda olacaksınız.

Xbox Game Pass Servisinden Kaldırılacak Olan Oyunlar

Her zaman olduğu gibi, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklenirken bazı oyunlar da kaldırılıyor. Öyle ki, 29 Ocak 2021 tarihinde sekiz oyuna daha veda edeceğiz. Bunlardan Death Squared konsol, Death's Gambit, Gris ve Reigns: Game of Thrones PC ve Final Fantasy XV, Fishing Sim World: Pro Tour, Indivisible ve Sea Salt da hem konsol hem de PC tarafından seçilmişler.