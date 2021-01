Xbox Game Pass Ocak 2021 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile ilk parti Xbox Game Pass Ocak 2021 oyunları ortaya çıktı. İşte o oyunlar!

Xbox Game Pass Ocak 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni yılda ücretli abonelik servisine gelecek ilk oyunların eFootball PES 2021 Season Update, Injustice 2, The Little Acre, Neoverse, Torchlight III, What Remains of Edith Finch ve YIIK: A Postmodern RPG olacağı belirlendi. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

eFootball PES 2021 Season Update (7 Ocak 2021) - Android ve Konsol

eFootball PES 2021 Season Update, eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için takım ve oyuncu güncellemelerinin yanı sıra UEFA EURO 2020 moduna da sahip. Oyunda tek başınıza oynamanın yanı sıra arkadaşlarınız ile çevrimiçi kooperatif ve başa baş maçlar yapabildiğiniz gibi Matchday modu ile dünya genelinde düzenlenen eSpor turnuvalarına katılımda bulunabiliyorsunuz.

Injustice 2 (7 Ocak 2021) - Android, Konsol ve PC

Injustice: Gods Among Us için devam oyunu niteliğinde satışa sunulmuş olan Injustice 2, Batman ve beraberindeki direniş etrafında dönüyor. Superman’in yönetiminin çöküşü sonrasında toplumu eski haline getirme yönünde büyük bir uğraş vardır. Ne var ki yeni kurulmuş kötü niyetli The Society grubu ve Brainiac güçleri, Batman’i tehdit ile mücadelesinde ona yardımcı olabilmesi için Superman’i serbest bırakmayı düşünmeye itiyor.

The Little Acre (7 Ocak 2021) - Android ve Konsol

1950’li yıllarda geçen The Little Acre, Aiden ve kızı Lily’nin başından geçenler anlatılıyor. Kayıp olan babasına dair ipuçlarını keşfeden Aiden, kendisini bir anlık dikkatsizlik sonucunda garip bir yeni dünyada buluyor.

Neoverse (14 Ocak 2021) - PC

Neoverse, çeşitli meydan okumaların olduğu maceralar sunan bir strateji, aksiyon ve Roguelite türlerini bir arada sunan bir oyun oluyor. Yeteneklerinizin işin gireceği oynanışta, çeşitli zaman çizgileri ile dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız.

Torchlight III (14 Ocak 2021) - Android ve Konsol

Torchlight II oyunundaki olayların yüzyıl sonrasında geçen Torchlight III oyununun hikayesine göre, Ember İmparatorluğu’nun düşüşe geçmesi ile Novastraia yeniden istila tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Size düşen, diyarı Netherim ve müttefiklerine karşı savunmaya çalışmak olacak.

What Remains of Edith Finch (14 Ocak 2021) - PC

Giant Sparrow tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan What Remains of Edith Finch, aynı Everybody's Gone to the Rapture ve Dear Esther gibi bir yürüme simülasyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Hikayesi ise Finch ailesinden geriye kalan tek bireyin, Edith Finch karakterinin etrafında dönüyor. Hikayeye göre, varlığına inanılan bir lanet yüzünden ailedeki her bir birey, olağan dışı şekillerde ölüyorlar. Ana karakterimiz Edith ise annesinin de ölümünden sonra, Washington eyaletindeki yıllar önce terk edilmiş olan aile evine dönüş yapıyor ve evi araştırmaya başlıyor. Senaryo boyunca da aile bireylerine ait odaları teker teker gezerek, hem onlar hakkında birçok bilgi ediniyor, hem de başlarına gelenleri öğreniyoruz.

YIIK: A Postmodern RPG (14 Ocak 2021) - PC

1999 yılında geçen oyunda, yüksekokul mezunu Alex, bir kadının asansörde ortadan kayboluşuna tanıklık eder. Yaşadığı bu olaydan sonra karakterimiz kendisine bir ekip kurarak, sıra tabanlı çatışmalar ve mini oyunları bir araya getiren oynanış ile bubi tuzaklı tesisler ve bulmaca dolu mağaralar boyunca ilerleyerek gerçeği ortaya çıkartmak için zorlu bir mücadeleye giriyor.

Xbox Game Pass oyununa eklenecek olan bu oyunların dışında, 15 Ocak 2021 itibarıyla ücretli abonelik servisi kütüphanesindeki dört oyuna daha veda edeceğiz. Bunlardan Tekken 7 ve Sword Art Online: Fatal Bullet konsol tarafından, FTL: Faster Than Light PC ve My Friend Pedro da hem konsol hem de PC tarafından kaldırılacak.