Yeni Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu (Ekim 2021)

Bu ay içerisinde eklenecek yeni Xbox Game Pass oyunları açıklandı. Ekim ayının ikinci yarısında popüler abonelik hizmetinin kütüphanesine çok başarılı video oyunları eklenecek. Bu oyunlar arasında strateji türündeki Age of Empires IV de bulunuyor. Listeye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ekim 2021 Xbox Game Pass Oyunları Neler?

Dragon Ball FighterZ (Konsol) - 21 Ekim

Echo Generation ( Konsol ve PC) - 21 Ekim

Everspace 2 (PC) - 21 Ekim

Age of Empires IV (PC) - 28 Ekim

Alan Wake’s American Nightmare (Konsol ve PC) - 28 Ekim

Backbone (Konsol) - 28 Ekim

Bassmaster Fishing 2022 ( Konsol ve PC) - 28 Ekim

Nongunz: Doppelganger Edition ( Konsol ve PC) - 28 Ekim

The Forgotten City (Konsol ve PC) - 28 Ekim

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass isimli hizmetin kütüphanesine eklenecek yapımları duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan listeye baktığımızda önümüzdeki günlerde çok başarılı oyunların kütüphaneye ekleneceğini görüyoruz.

Into the Pit (Konsol ve PC) ve Outriders (PC) isimli yapımlar dün itibarıyla popüler hizmetin kütüphanesine eklendi. 21 Ekim tarihinde Dragon Ball FighterZ, Echo Generation ve Everspace 2 isimli video oyunlarının da sisteme ekleneceği açıklandı.

Önümüzdeki hafta içerisinde kütüphaneye eklenecek yapımlar arasında Age of Empires 4, Alan Wake’s American Nightmare, Backbone, Bassmaster Fishing 2022, Nongunz: Doppelganger Edition ve The Forgotten City yer alıyor.

Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar (31 Ekim)

Carto (Konsol, PC)

Celeste (Konsol, PC)

Comanche (PC)

Eastshade (Konsol, PC)

Five Nights at Freddy’s (Konsol, PC)

Knights & Bikes (Konsol, PC)

Unruly Heroes (Konsol, PC)

31 Ekim tarihinde Xbox Game Pass isimli popüler hizmetin kütüphanesinden bazı oyunlar kaldırılacak. Bu yapımlar arasında Five Nights at Freddy’s da bulunuyor. 2014 yılında piyasaya sürülen video oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

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