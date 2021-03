Xbox Game Pass Bir Oyunu Daha İlk Günden Abonelere Sunacak

Xbox Game Pass bir oyunu daha ilk günden abonelere sunacak. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, Outriders oyununu çıktığı gün kısıtlama olmaksızın oynayabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Hiç şüphesiz ki Xbox Game Pass, hem PC hem de Xbox kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasındadır. 2017 yılı ile hayatımıza giren bu servis, alacağınız tek bir abonelik ile yüzü aşkın oyundan oluşan bir kütüphaneye erişmenize ve aboneliğiniz devam ettiği sürece herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynamanıza olanak tanıyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde yirmi yeni Bethesda oyununun eklenmesinden sonra, bir bomba haber daha geldi.

Servise eklenecek bazı oyunlar için Microsoft cephesi enteresan bir yöntem uyguluyor. Öyle ki, hayali Melissa McGamepass tarafından gönderilen e-posta içeriğinde gizemli bir oyundan bahsediliyor ve çeşitli ipuçları veriliyor. Geçmişte DOOM Eternal ve Control’ün eklenmesi öncesi bu şekilde gelişmeler yaşanmıştı. Bunların bir yenisinde de ‘anomaly’ ve ‘mysterious signal’ dikkat çekiyordu. Bunlar Outriders açıklamasında da geçtiği için doğal olarak bu gizemli oyunun ne olduğu kısa sürede teşhis edilmişti.

Outriders, Xbox Game Pass Servisine Geliyor

People Can Fly tarafından PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilen ve Square Enix tarafından da yayınlanacak olan Outriders, 1 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulacak. Microsoft iste bugün resmi duyuruda bulundu. Söylenene göre bu oyun, çıktığı gibi Android, Xbox One ve Xbox Series için Xbox Game Pass servisine eklenecek. PC platformu için herhangi bir şey söylenmiş değil şimdilik, ama muhtemelen fazla zaman geçmeden bu platformun kullanıcılarının da beğenisine sunulacaktır diye tahmin ediyoruz.

Outriders Konusu

Aşina olduğumuz türden bir hikaye sunulacak diyebiliriz. Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile yeni bir başlangıç için farklı bir gezegende, Enoch gezegeninde yeni bir başlangıca karar veriliyor. Outriders adı verilen birimlerin gönderilmesi planlanmış olsa da hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor. Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışacak.