Xbox Game Pass PlayStation ve Switch'e Gelmeyecek

Eğer Microsoft'un ücretli abonelik servisine Xbox One ve PC dışında bir platformdan ulaşmak gibi bir isteğiniz varsa, bunu rafa kaldırmanın zamanı geldi. Yakın bir zaman önce yapılan bir röportajdan oyuncuları üzecek bir haber geldi: Xbox Game Pass PlayStation ve Switch platformlarına düşünülmüyor.

Geçtiğimiz yılın başlarında Direct-Feed Games tarafından çıkartılan bir rapora göre Microsoft, Xbox Game Pass servisini Switch konsoluna getirme planları yapıyordu. Söylenene göre Switch için hazırlanacak olan Project xClould uygulaması ile oyuncular, Xbox Game Pass servisindeki oyunlara Switch üzerinden erişim sağlayabileceklerdi.

Bildiğiniz gibi Microsoft ve Nintendo birbirlerine oldukça yakınlar ki bunun başlangıcı da Minecraft oyununun Switch versiyonunda Xbox Live başarımları açabilmenin mümkün oluşu ile yapılmıştı. Ardından Ori and the Blind Forest dahil birinci parti Microsoft oyunlarının da Nintendo konsoluna uyarlanması ile ilişki daha da kuvvetlenmişti. Haliyle Direct-Feed Games raporu da destekleniyor gibiydi.

Xbox Game Pass PlayStation ve Switch için çıkacak mı?

Bu raporun ardından Xbox Patronu Phill Spencer, Xbox Game Pass servisinin tüm platformlara taşınmasının uzun vadeli bir hedef olduğunu birçok kez dile getirmişti. Ne var ki bu hedeften vazgeçilmiş gibi görünüyor.

GameStar sitesi tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Spencer, "Diğer oyun konsolu platformlarıyla ilgili olay şu ki tam Xbox deneyimini o platformlara getiremiyoruz." yorumunda bulundu.

Xbox One ve PC platformlarında ve Project xCloud aracılığı ile mobil cihazlarda Xbox Game Pass servisi, Xbox Live topluluğu ve başarımları ve birinci parti oyunlar ile beklentiler yönünde tam bir deneyim yaşanabiliyormuş ama bu, diğer platformlar açısından pek mümkün değilmiş. Nedeni ise rekabet halinde oldukları diğer konsol üreticileri donanımları üzerinde tam bir Xbox deneyimi sunmayla ilgili değillermiş. "Ama bizim için, oyuncular nerede olmak istiyorlarsa biz de orada olmak istiyoruz ve ilerlediğimiz yol bu." diyor, Phill Spencer.