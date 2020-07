Xbox Game Pass Servisi Microsoft'a Fazla Kazandırmıyormuş

Xbox Game Pass, Microsoft için yeteri kadar kâr sağlamıyormuş. Aaron Greenberg ile yapılan bir röportaj, ilginç bir bilgiyi ortaya çıkarttı.

Xbox Game Pass Servisi, Microsoft için Kazançlı Mı?

Xbox Oyunları Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg, What's Good Games Youtube kanalı üzerinden yayınlanan aynı isimli programına konuk oldu. Program sırasında birçok kişinin Microsoft olarak nasıl para kaybetmediklerini merak ettiğini duyduklarını ve her defasında da güldüklerini söyleyen Greenberg, kendileri açısından endişelenecek bir şeyin olmadığını dile getirdi.

"'Her bir müşterinden daha fazla kârı nasıl elde edebiliriz?' de diyebilirsiniz veya tam tersi olarak 'Hayranlarımıza nasıl daha fazla değer kazandırabiliriz?', 'Fiilen nasıl aşırı değer verebiliriz?' de diyebilirsiniz." dedi Xbox Oyunları Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg ve devam etti: "Ve bunu yaparsanız, ömür boyu hayranlarınız olur. Ve insanlar aşırı değer verdiğinizi hissederlerse, servisinizi kullanmaya devam ederler ama arkadaşlarına bundan bahsetmek isterler. Ağızdan ağıza pazarlama, en güçlü pazarlamadır."

Görünüşe göre bu strateji işe yaramış. Servisin sunduğu imkanlara bakıldığında, bir arkadaşınıza tavsiye etmemeniz mümkün değil. Nisan ayı itibarıyla on milyon abone barajının geçilmiş olması da bunun en büyük kanıtı oluyor.

"Nihai olarak uzun vadeli düşünüyoruz ki bu iş için doğru olanı ve bizim için uzun vadeli yarar sağlayacak. Kısa vadeli olarak, evet, Xbox Game Pass büyük kazanç sağlamıyor. Ama biz, herkesin işine gelecek şekilde uzun vadeli düşünüyoruz." diyerek sözlerini bitiriyor, Greenberg.

Ücretli abonelik servisi 24 Mayıs 2017 tarihinde öncelikli olarak Xbox Live Gold abonelerine, 1 Haziran 2017 tarihinde de bütün Xbox One kullanıcılarının erişimine açılmıştı. 2019 yılının Haziran ayı itibarıyla PC platformuna da gelen Xbox Game Pass için her ay iki safhada yeni birçok yeni oyun ekleniyor. Çıkışı sonrasında Xbox Series X kullanıcılarının da erişimine açılacak oyun servis sayesinde servise dahil olan Xbox, Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series X oyunlarını ek bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.