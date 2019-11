Xbox Game Pass Servisinden Bu Ay Altı Oyun Daha Ayrılacak

Xbox One ve PC platformlarının oyuncuları cezbeden ücretli abonelik servisi Xbox Game Pass, ilerleyen dönemlerde sürüsüne bereket oyunu aboneleriyle buluşturmaya devam edecek. Ancak bir yandan yeni oyunlar eklenirken bir yandan da belirli oyunlar servisten çıkartılıyor. 30 Kasım 2019 tarihinde altı oyun daha Xbox Game Pass servisine veda edecek.

Microsoft tarafından yapılan açıklama ile veda edeceği duyurulan oyunlar ABZU, Below, Football Manager 2019, GRID 2, Strange Brigade ve Kingdom: Two Crowns olacak.

ABZU (PC ve Xbox One)

Okyanusu araştıran büyülü kaynakları kullanarak yaşamı eski haline döndüren bir dalgıcın yolculuğuna ortak olduğumuz ABZU, Giant Squid Studios tarafından geliştirildi ve 505 Games tarafından yayınlanıyor. Oyun boyunca açık sulardan ve doğal mağaralardan antik harabelere kadar uzanan çok çeşitli su altı ortamlarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın dolaşma imkanımız oluyor. Eğer yoğun tempolu aksiyon oyunlarından sıkılmış ve sakin sakin oynayabileceğiniz bir şey arıyorsanız, ABZU bu arayışınıza en uygun oyunlardan bir tanesi olacak.

Below (Xbox One)

İzometrik bir kamera açısından oynanan Below, Roguelike türü bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Uzak ve gizemli bir adada geçen senaryosunda, minik ve sevimli bir savaşçıyı yönetiyoruz. Araştırma üzerine kurulu olan oyunda esas amaç hayatta kalmak olacak. Below için oldukça zor bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, adil ama acımasız bir dövüş mekaniği var ve kullanılan Permadeath sistemi ile öldüğünüz anda her şey bitiyor.

Football Manager 2019 (PC ve Xbox One)

Menajer olarak bir futbol kulübünün kontrolünde olduğunuz Football Manager 2019 oyununda, oyuncular ile sözleşmeler imzalayabiliyor, kulübün mali durumu yönetebiliyor ve futbulcularınız ile konuşabiliyorsunuz. Video Hakem Uygulaması bulunan modlar ve turnuvalara ek olarak, revize edilmiş antrenman mekanikleri ve güncellenmiş takımlar da bulunuyor.

Son olarak, Football Manager 2019 oyununda Avrupa bölgesinden otuz dört, Asya bölgesinden sekiz, Güney Amerika bölgesinden altı, Kuzey Amerika bölgesinden iki ve Afrika bölgesinden de bir olmak üzere toplamda elli bir kadar lig bulunuyor.

GRID 2 (Xbox One)

Codemasters tarafından geliştirilmiş olan GRID 2, öncelikli olarak PC, PlayStation 3, Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Daha sonradan OS X ve geriye uyumluluk desteğiyle Xbox One platformuna gelen oyun, Abu Dhabi, Paris, California, Miami ve Chicago da dahil gerçek dünyadan birçok mekanda yarışma imkanı sunuyordu. TrueFeel adı verilen yeni kontrol sistemiyle gelen GRID 2, farklı farklı yarış modlarıyla gelmişti.

Strange Brigade (Xbox One)

Rebellion Developments tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Strange Brigade, 1930'lu yıllarda geçiyor. Hikayeye göre dört bin yıl önce Mısır halkının zulmüne dayanamayıp öldürdüğü Kraliçe Seteki, bir arkeolog olan Edgar Harbin ise bir şekilde kraliçenin mezarını keşfediyor ve ruhunu serbest bırakıyor. Bu gelişme de Strange Brigade oyununun ortaya çıkmasını sağlıyor. Bizim görevimiz ise, oyunun adını aldığı ve Gizli Servis ajanlarından oluşan Strange Brigade olarak Mısır topraklarına ayak basmak ve Kraliçe Seteki'yi bertaraf etmek olacak.

Kingdom: Two Crowns (Xbox One)

Kingdom serisinin yeni oyunu Kingdom: Two Crowns, zorlu mikro strateji oynanış yapısının üzerine kurulu bir oyun. Hikaye modunda Haris topluluğunun tehdidine karşı krallığınızın yıkılmasını önlemeniz gerekecek. Eklenen yeni birlikler için asker toplayarak ve yeni teknolojiler icat ederek savunmayı güçlendirirken, harita üzerinde keşfe çıkarak gizleri açığa çıkartabilecek ve farklı binek hayvanlar bulabileceksiniz.

Kingdom: Two Crowns oyununu tercihen tek başınıza veya beraberinde getirdiği kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınızla da oynayabiliyorsunuz. Yani, istediğinizde yerel ağ veya çevrimiçi modda krallığınızı iki kişi koruyabileceksiniz.