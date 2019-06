Xbox Game Pass Servisinin PC Versiyonundan Bizleri Üzecek Haber

Geçtiğimiz ay içerisinde sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde, Xbox Başkanı Phil Spencer tarafından yapılan açıklama doğrultusunda PC için de gelecek olan Xbox Game Pass servisi hakkında ortaya çıkan daha fazla detayı paylaşmıştık. Henüz net bir tarih verilmemiş olsa da servisin PC platformunda faaliyete geçeceği zamanın yakın olabileceğini tahmin ediyorduk.

Microsoft tarafından gerçekleştirilen E3 2019 fuarı ile Xbox Game Pass PC servisi de faaliyete geçti. Geçti geçmesine de bir detay Türk oyuncular olarak bizleri bir hayli üzmüş durumda. Xbox Game Pass PC servisi en azından şimdilik ülkemizde geçerli olmayacak.

Peki bu bilgi nasıl ortaya çıktı? Microsoft sayfasındaki Xbox Game Pass Ultimate bölümüne gittiğiniz zaman, şöyle bir açıklama ile karşılaşıyorsunuz;

"Use your active Xbox Game Pass Ultimate plan membership to play games on Xbox One and Windows 10 PC. The Ultimate plan includes the Xbox Game Pass Console Games plan, the Xbox Game Pass PC Games plan (Xbox Game Pass PC Games plan not available in South Korea and Turkey) and Xbox Live Gold."

Bunun Türkçe meali ise şöyle;

"Oyunları Xbox One ve Windows 10 PC üzerinde oynayabilmek için etkin Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinizi kullanın. Ultimate planı Xbox Game Pass Konsol Oyunları planını, Xbox Game Pass PC Oyunları Planını (Xbox Game Pass PC Games planı Güney Kore ve Türkiye içinde geçerli değil) ve Xbox Live Gold'u kapsar."

Açıkçası bu planın kalıcı mı yoksa servisin ülkemizde sonradan mı desteklenmeye başlanacağını bilmiyoruz. Bu noktada, Microsoft Türkiye üzerinde Xbox Game Pass PC Games için açılmış ayrı bir sayfa henüz bulunmadığını söyleyelim. Buna ek olarak, yukarıdaki açıklama kısmı Xbox Game Pass Ultimate sayfası Türkçe dilinde de yer almıyor. Hatta 'Xbox Game Pass PC Games'i bile göremiyoruz. Yani şu an için bir belirsizlik söz konusu demek daha doğru olur. Haliyle de durumun netlik kazanması için Xbox Türkiye tarafından yapılan açıklamayı beklemek gerekecek.

Son olarak, haberimizin başlarında da bahsettiğimiz gibi, E3 2019 fuarındaki Microsoft konferansı sırasında yapılan duyuru ile Xbox Game Pass servisi PC için açık beta olarak faaliyete geçti. Şimdilik 103 kadar oyunun yer aldığı kütüphaneye ise şuradan göz atabilirsiniz.