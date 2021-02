Xbox Game Pass Şubat 2021 Oyunları Duyuruldu: Hangi Oyunlar Geliyor?

Yeni aya girmemizle birlikte Microsoft, bu ay içerisinde eklenecek olan ilk Xbox Game Pass Şubat 2021 oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Açılışın fena olmadığını söyleyebiliriz ama önceki aylara göre biraz hayal kırıklığı da olabilir. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass Şubat 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile ayın ilk yarısında yedi yeni oyun daha abonelerin beğenisine sunulacak. Bunlar, Ghost of a Tale, Project Winter, The Falconeer, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Jurassic World Evolution ve Stealth Inc. 2: A Game of Clones. Esasında listede Wolfenstein: Young Blood da var ama bu oyun henüz ülkemizde faal olmayan Bulut tabanlı servise ekleniyor ve bu sayede Android cihazlar üzerinden oynanabiliyor.

Ghost of a Tale (4 Şubat 2021) - PC

Aksiyon-Rol Yapma Oyunu türündeki Ghost of a Tale, Tilo isimli sevimli bir farenin başından geçenler anlatılıyor. Tehlikeli bir maceraya atılan Tilo, gizliliğin ve kurnazlığın hakim olduğu senaryoda, Dwindling Heights Keep sırlarını araştıracak ve tehlikelerinin üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Project Winter (4 Şubat 2021) - Android, Konsol ve PC

Project Winter sosyal ihanet ve hayatta kalmaya odaklı bir çok oyunculu oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sekiz oyuncu ile oynanan oyunda, kaçış için takım çalışması büyük önem arz edecek. Arkadaşlarınız ile kaynak toplayacak, yapıları onaracak ve birlikte vahşi doğaya karşı ayakta kalmaya çalışacaksınız.

The Falconeer (4 Şubat 2021) - Android, Konsol ve PC

Havada yapacağınız çatışmalara odaklanılan açık dünya oyununda, Falconeer isimli son derece güçlü bir savaş kuşu rolüne bürüneceksiniz. Tercihinize göre ister denizde kaybolmuş olan sırları keşfedebilir, isterseniz de The Great Ursee genelinde karşınıza çıkacak farklı topluluklara ve klanlara katılabilir veya karşınıza alabilirsiniz.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (11 Şubat 2021) - Konsol ve PC

Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Final Fantasy XII oyunun yenilenmiş sürümü oluyor. Hikayeye göre Archadian imparatorluğu tarafından ele geçirilmiş olan Dalmasca krallığı, harabeye dönüştür. Siz ise tahtın varisi olup, ülkesini özgürlüğüne kavuşturmak için direnişe katılan Prenses Ashe rolünde olacaksınız.

Oyunun yenilenmiş sürümü, iyileştirilmiş çatışma mekanikleri ile Zodiac Job sistemini getiriyor. Dahası ise yüksek çözünürlüklü seslendirme ve yenilenmiş müzikler ile gerçek 7.1 Surround desteği, orijinal ve yenilenmiş müzikler arasında geçiş yapabilme imkanı, 60 FPS ve 21:9 monitör desteği ve dahası ile geliyor.

Jurassic World Evolution (11 Şubat 2021) - Android ve Konsol

Jurassic World filmi temel alınarak geliştirilen oyunda, Las Cinco Muertes Archipelago adaları üzerinde eğlence programı ve araştırma tesisleri ile Jurassic World temalı bir dinozor parkı oluşturmak için uğraş veriyorsunuz.

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (11 Şubat 2021) - Android ve Konsol

Oyunun hikayesinde, bir klonun rolüne bürüneceksiniz. Hem düşünmeye hem de reflekse dayalı olup birbirine bağlı altmıştan fazla bölüm boyunca yüksek teknolojili test tesisinden kaçmaya çalışacaksınız.

Bu oyunların dışında, Xbox Game Pass servisinden 15 Şubat 2021 ve 16 Şubat 2021 tarihlerinde kademeli olarak dört oyun daha kaldırılacak. İlk etapta De Blob ve Ninja Gaiden II konsol ve World of Horror bilgisayar tarafından, ertesi gün ise Shadows of the Damned konsol tarafında EA Play servisinden kaldırılacak.