Xbox Game Pass Temmuz 2021 Oyunları Duyuruldu

Aylık olarak yeni oyunların eklendiği ücretli abonelik servisi için ilk Xbox Game Pass Temmuz 2021 oyunları, Microsoft tarafından Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Fena değil diyebileceğimiz yeni oyunların detayları haberimizde sizi bekliyor.

İlk Xbox Game Pass Temmuz 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Perşembe günü itibarıyla servise eklenmeye başlanacak olan oyunlar Dragon Quest Builders 2, Tropico 6, EA Sports UFC 4, Bloodroots, Farming Simulator 19 ve The Medium. Bunlardan bazıları halihazırda serviste olup, Bulut hizmetine de eklenecek iken, bazıları ise yeni oyunlar diyebiliriz. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Dragon Quest Builders 2 (8 Temmuz 2021) - Bulut

Kötü niyetli bir tarikatın tehdit ettiği fantastik bir diyarda geçen rol yapma oyununda, araştırma yapacak, zorlu çatışmalara girecek, yaratacak ve hasat yapacaksınız. Tercihen ana senaryosunda tek başınıza veya çevrimiçi açık dünya modunda yanınıza üç kişiyi daha alarak oynayabileniz mümkün oluyor. Oyunun bu versiyonu, Hotto Stuff Pack, Modernist Pack, Aquarium Pack, Designer’s Sunglasses, Historic Headwear, Dragonlord’s Throne ve daha fazlasını içeriyor.

Tropico 6 (Bulut, Konsol ve PC)

Bir şehir simülasyonu oyunu olarak tanımlanabilecek Tropico 6 ile serinin sevilen karakteri El Presidente geri dönüyor. Ancak bu seferi iktidarını daha da genişletiyor. Hatırlanacağınız üzere önceki Tropico serisinin sevimli diktatörü, adasını turistler için cezbedici hale getirmeye çalışıyordu.

Yeni oyunda ise tek bir adayla sınırlı kalmıyor ve birden fazla adayı yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu adaları birbirlerine köprülerle bağlayabilmeniz de mümkün oluyor.Tropico 6 oyununda kontrol alanınızın genişlemesi, yeni ulaşım seçeneklerinin eklenmesi anlamına geliyor. Yollar döşeyebiliyor ve tüneller açabiliyorsunuz. Bunun dışında başkanlık sarayımızı da dayayıp döşeyebiliyorsunuz. Ülkenizi daha çekici hale getirmek için ajanlarınızı özel görevlere gönderebilir, Özgürlük Anıtı ve Eyfel Kulesi gibi yapıları ödünç alabilirsiniz. Tropico 6 oyununda seçim konuşmalarının da geri döndüğünü görülüyor. Bu konuşmalarda, klasik olarak tutmayacağınız veya tutamayacağınız sözler vererek kalabalığı coşturabileceksiniz.

EA Sports UFC 4 (8 Temmuz 2021) - Konsol (EA Play)

Selefleri gibi karma dövüş sanatları baz alınarak geliştirilen EA Sports UFC 4, seksen bir farklı varyasyonu ile iki yüz yirmi dokuz ile satışa sunulmuştu. Boks, kick boks, güreş ve jiujitsu olmak üzere Dört MMA’nın (Karma Dövüş Sanatları) disiplininin temellerini öğretmek için sunulan kariyer modu ile de geliyor. Bu modun nihai amacı, oyunculara kendi dövüşçülerini yaratma ve G.O.A.T. (Tüm Zamanların En İyisi) olmalarına imkanı sağlamak. Mod sırasında istediğiniz dövüşü yapıp, istediğinizi yapmama konusunda özgürsünüz, ama dövüşçünüzün kariyerinin gelişimine doğrudan etkisinin olduğunu söyleyelim.

Bloodroots (15 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Ölüme terk edilen Mr. Black Wolf rolünde olacağınız Bloodroots, bir intikam mücadelesi sunuyor. Havuçlardan plazma silahlarına kadar geniş bir mühimmat yelpazesine erişiminizin olacağı oyunda, senaryo boyunca infazlarınızı geliştirmeye de çalışacaksınız.

Farming Simulator 19 (15 Temmuz 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Giants Software tarafından geliştirilen ve Focus Home Entertainment tarafından da yayınlanan Farming Simulator 19, 2018 yılının Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Yeni çiftçilik aktiviteleri, hasat edilecek ekinler ve bakılacak hayvanlar ile dolu Amerika ve Avrupa bölgelerinde, John Deere dahil üç yüzden fazla aracı kullanarak kendi çiftliğinizi oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de kooperatif ve çok oyunculu mod desteği sayesinde arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Bu sayede çiftliğinizi daha da genişletebiliyorsunuz. Ayrıca oyuncu topluluğu tarafından oluşturulan modları deneyerek oyunun başınında keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

The Medium (15 Temmuz 2021) - Bulut

Krakow şehrinde geçen hikayede, Marianne isimli bir karakteri yönetiyoruz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş olan Niwa oteline seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlıyor.

Xbox Game Pass'ten Ayrılacak Olan Oyunlar

Eklenen yeni oyunların yanı sıra, toplamda beş oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. 14 Temmuz 2021 tarihinde EA Sports UFC ve EA Sports UFC 2 konsol tarafından, 15 Temmuz 2021 tarihinde ise Endless Space 2 ve Downwell PC ve CrossCode da Bulut, konsol ve PC tarafından ayrılacak.