Xbox Game Pass Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Temmuz ayında Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun eklenecek.

Microsoft tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen abonelik sistemi Xbox Game Pass, içerisinde büyük bir oyun kütüphanesi barındırıyor. 100'den fazla oyuna sahip olan oyun kütüphanesine, her ay yeni oyunlar eklenirken, bu sayede kütüphane her an güncel kalmış oluyor.

Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Oyunlar:

DiRT 4

Zombie Army Trilogy

Abzu

Shadow Complex Remastered

Elder Scrolls IV: Oblivion

Fallout 3

Humans Fall Flat

Bomber Crew

Warhammer: Vermintide 2

Xbox Game Pass'in temmuz ayı oyunları oldukça güzel duruyor. Özellikle geçen ay eklenen oyunların vasat olduğunu düşündüğümüzde, bu ayın ilaç gibi geleceğini söylemek gerekiyor. Özellikle DiRT 4, Elder Scrolls IV, Fallout 3 ve Humans Fall Flat dikkat çekiyor.