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Xbox Game Pass Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Xbox Game Pass Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | Oyun
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Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Temmuz ayında Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun eklenecek.

Microsoft tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen abonelik sistemi Xbox Game Pass, içerisinde büyük bir oyun kütüphanesi barındırıyor. 100'den fazla oyuna sahip olan oyun kütüphanesine, her ay yeni oyunlar eklenirken, bu sayede kütüphane her an güncel kalmış oluyor.

 

Xbox Game Pass'e Temmuz Ayında Eklenecek Oyunlar:

  • DiRT 4
  • Zombie Army Trilogy
  • Abzu
  • Shadow Complex Remastered 
  • Elder Scrolls IV: Oblivion
  • Fallout 3
  • Humans Fall Flat
  • Bomber Crew
  • Warhammer: Vermintide 2

Xbox Game Pass'in temmuz ayı oyunları oldukça güzel duruyor. Özellikle geçen ay eklenen oyunların vasat olduğunu düşündüğümüzde, bu ayın ilaç gibi geleceğini söylemek gerekiyor. Özellikle DiRT 4, Elder Scrolls IV, Fallout 3 ve Humans Fall Flat dikkat çekiyor.

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