Xbox Game Pass TV'ye Geliyor

Xbox Game Pass TV üzerinden erişilebilir olacak ve bunun için bir Xbox konsoluna gerek olmayacak. Oyun kütüphanenizden bir oyun oynamak için Xbox denetleyicisine sahip olmanız yeterli olacak. Peki, bu nasıl mümkün olacak? Kullanıcılara sunulacak yeni deneyime dair tüm detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass TV'de Nasıl Kullanılabilecek?

Microsoft'un büyük E3 yayınından birkaç gün önce şirketten yöneticiler Xbox'ın geleceği ile ilgili konuşmak için bir arada toplandı. Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft CEO'su Satya Nadella ve diğerleri, Game Pass ve Azure'ın ne kadar iyi bir performans gösterdiği hakkında konuşma gerçekleştirdiler. Ayrıca şirketin Game Pass stratejileri ile ilgili birkaç önemli noktaya da değindiler.

Bu açıklamaların en çok dikkat çeken kısmı, Game Pass'e akıllı televizyonlardan erişilebilmesi oldu. Engadget tarafından aktarılan bilgilere göre Xbox, bulut oyun hizmetinin akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabilmesi için büyük ve dünya çapında hizmet veren TV üreticileri ile birlikte çalışıyor. Görünüşe bakılırsa şirketin izleyeceği yeni yöntem ile Xbox kullanıcıları sadece bir Xbox kontrolcüsünü kullanarak oyun oynayabilecek ve bunun için bir konsola ihtiyaç duymayacak.

Microsoft ayrıca video oyunları için bir aygıt geliştiriyor. Bu aygıt, paylaşılan bilgilere göre TV veya monitöre takılabilecek. Böylece oyuncular internetin kalite bakımından ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak Xbox deneyimini yaşayabilecek. Aygıtın piyasaya ne zaman sürüleceğine dair bir bilgi paylaşımında bulunmadı ancak ikisinin de oyuncularla buluşacağı tarih çok uzak görünmüyor.

Spencer ve diğerleri tarafından paylaşılan bilgiler bunlarla sınırlı kalmadı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde en az 18 milyon olduğu bilinen Game Pass Ultimate aboneleri Chrome, Edge ve Safari'yi destekleyen tarayıcı tabanlı bulut oyunlara erişim sağlayabilecek. Nisan ayında beta olarak kullanıma sunulan bu özellik, iOS'te de bulut oyun deneyimi yaşamanın önünü açıyor.

Önümüzdeki haftalarda bulut tabanlı oyun hizmetinden yararlanan oyuncular daha iyileştirilmiş bir oyun deneyimine sahip olacak. Xbox Cloud Gaming şimdiye kadar Xbox One S konsollarına dayalı blade sunucuları destekliyordu fakat önümüzdeki haftalarda artık yeni nesil deneyime geçiliyor.

Oyunlar, bu yıl içinde Avustralya, Brezilya, Meksika ve Japonya'da Game Pass Ultimate aboneliği ile kullanıma sunulacak. Bunların yanı sıra Microsoft, oyunlarını doğrudan PC'deki Xbox uygulamasına entegre edecek ve Xbox konsollarında "indirmeden önce deneyin" gibi bulut özelliklerini de oyuncularla buluşturacak.