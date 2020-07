Xbox Game Showcase Sunumu Sırasında Gösterilen Oyunlar

Uzun zamandır beklediğimiz Xbox Games Showcase sunumu en sonunda düzenlendi. Hem halihazırda duyurulmuş olan oyunlar ile ilgili yeni duyurulara ve fragmanlara ek olarak, yeni oyun duyuruları ile de karşılaştık.

Xbox Games Showcase Sunumunda Neler Gösterildi?

Yaklaşık bir saat süren sunum sırasında, Fable başta olmak üzere yeni Forza Motorsport, State of Decay 3, Avowed, Tetris Effect: Connected, Warhammer 40,000: Darktide, As Dusk Falls, The Gunk, Phantasy Star Online 2: New Genesis ve The Outer Worlds içeriği Peril on Gorgon dahil birçok yeni duyuru yapıldı. Bazı oyunlar PC, Xbox One ve Xbox Series X ekseninde karşımıza çıkacakken, bazı oyunlar ise çoklu platform olacaklar. Konsol tarafında bu oyunlar öncelikle Xbox Series X için, sonrasında da diğer platformlar için satışa sunulacaklar. Dahası ise aşağıda göreceğiniz oyunların tamamı ilk günden Xbox Game Pass servisine dahil olacaklar. Bizler de hepsini sizler için tek bir haberde bir araya getirelim dedik.

Halo Infinite Fragmanı ve Oynanış Videosu

Halo Infinite, bu yılın son çeyreğinde PC (Microsoft Store), Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Çıkış gününde Xbox Game Pass servisine de eklenecek.

Hikaye olarak insanlık adına bütün umutlar yok olmuşken Master Chief, yapacağı geri dönüş ile gelmiş geçmiş en zalim düşmanlar ile mücadele etmek durumunda kalacak.

Halo Infinite ana senaryo modunun yanı sıra Xbox Live Gold gerektiren çok oyunculu ve Forge modlarını da içerecek. Bu modlar ile ilgili detayların yılın ilerleyen zamanlarında paylaşılacağı söyleniyor.

State of Decay 3 Duyuruldu

İlk olarak Aralık ayında bahsi geçen State of Decay 3, Xbox Games Showcase sunumu sırasında duyuruldu. Undead Labs tarafından geliştirilmekte olan serinin yeni oyun, PC ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.

Yeni Forza Motorsport Duyuruldu

Uzun zamandır sessiz olan Forza Motorsport serisinin yeni oyunu Microsoft ve Turn 10 Studios tarafından duyuruldu. PC ve Xbox Series X için satışa sunulacak olan ve ilk günden Xbox Game Pass abonelerinin de erişim sağlayabileceği yarış simülasyonu, henüz geliştirilme aşamasının baş safhalarındaymış. Serinin sıfırdan yeni donanım ile yaratılarak yeniden hayal edilmiş üyesi olacak Forza Motorsport, 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılık sunacakmış. Dahası ise Işın İzleme teknolojisi ile gelmiş geçmiş en gerçekçi görselliğin sunulacağı da söyleniyor.

Tell Me Why Çıkış Fragmanı

Alaska eyaletindeki küçük bir kasabada geçecek olan yeni oyun, Tyler ve Alyson Ronan isimli transseksüel ikizlerin hikayesini anlatacak. Her iki karakter de yönetilebilir olacak ve aralarındaki özel bağı kullanarak geçirdikleri sıkıntılı çocukluk döneminden kalan hatıraları ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Bu süreçte de kilit olayların farklı hatıralarına göz atacak ve hangisinin daha gerçekçi olduğuna karar vereceksiniz. Verdiğiniz kararlar ise ikizlerin arasındaki bağın ne denli kuvvetli olduğunu gösterecek ve gelecek yaşamlarına etki edecek.

PC (Steam ve Microsoft Store) ve Xbox One için geliştirilen ve üç bölüm halinde sunulacak olan oyunun ilk bölümü, 27 Ağustos 2020 tarihinde oyuncular ile buluşacak. Xbox Game Pass aboneleri ise ek bir ücret ödemeden ilk günden erişim sağlayabilecekler. İkinci bölüm 3 Eylül 2020 ve son bölüm de 10 Eylül 2020 tarihinde bizlerle olacak.

Avowed Duyuruldu

Microsoft ve Obsidian Entertainment, fantastik Eora gezegeninde geçen Rol Yapma Oyunu Avowed duyurusunu gerçekleştirdiler.

PC ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyun için henüz herhangi bir detay bulunmadığı gibi duyuru fragmanında da oynanışa dair herhangi bir görüntüye de yer verilmemiş. Yakın bir zamanda merak edilen detayların paylaşılacağını tahmin ediyoruz.

Yeni Fable Resmi Olarak Duyuruldu

Forza Horizon serisi ile tanıdığımız Playground Games stüdyosunun olası yeni bir Fable oyunu üzerinde çalışmakta olduğu uzun zamandır konuşuluyordu. Son olarak Microsoft bünyesindeki stüdyolar ve geliştirilmekte oldukları oyunları hakkında paylaştığı doğru bilgiler ile ünlenen Klobrille, bugünün Xbox Games Showcase sunumu sırasında yeni Fable oyununun duyurulacağını söylemişti. Haliyle heyecanlı bir bekleyiş de başlamıştı.

Beklenen duyuru ise en sonunda gerçekleşti. Eğer 2013 yılında iptal edilen Fable: Legends oyununu saymazsak, seri 2010 yılından bu yana sessizliğini koruyordu. Sessizlik, bugün itibarıyla bozuldu. Microsoft ve Playground Games, yeni Fable oyununun duyurusunu yaptılar.

Tetris Effect: Connected Duyuruldu

Enhance Games, Monstars ve Resonair, Xbox Games Showcase sırasında PC, Xbox One ve Xbox Series X ve Xbox Game Pass için Tetris Effect: Connected oyununu duyurdular. Tetris Effect: Connected, Tetris Effect oyununa ek olarak çok oyunculu genişletme paketi ile gelecek. Bu genişletme paketi 2021 yılının Yaz mevsiminde Oculus Quest, PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için ücretsiz bir güncelleme ile eklenecek.

Tetris Effect: Connected ile üç oyuncuya kadar çevrimiçi veya yerel kooperatif desteği ve rekabete dayalı olarak oynayabileceksiniz. Tercihen PC, Xbox One ve Xbox Series X arasında çapraz platform ile oynayabileceğiniz oyun, Smart Delivery teknolojisini de destekleyecek. Yani Xbox One için satın almanız durumunda, Xbox Series X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabileceksiniz.

Warhammer 40,000: Darktide Duyuruldu

Fatshark tarafından PC ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan Warhammer 40,000: Darktide, 2021 yılında satışa sunulacak. Tertium şehrinde geçerek ve dört kişiye kadar kooperatif desteği sunacak olan oyunda, Admonition isimli bir tarikat Atoma Prime gezegenini ele geçirmek ve üzerinde yaşayan herkesi ortadan kaldırmak istiyor. Tertium şehrinin kaderi ise size ve müttefiklerinize bağlı.

Everwild - Eternals Fragmanı

X019 sırasında duyurulmuş olan Everwild, birinci parti Microsoft stüdyosu Rare tarafından geliştiriliyor. Henüz çıkış tarihi belli olmayan oyunun PC ve Xbox One için satışa sunulacağını biliyorduk. Xbox Games Showcase sırasında, Xbox Series X için de geliştirilmekte olduğu doğrulandı. Bununla birlikte, ilk günden Xbox Game Pass aboneleri de erişim sağlayabilecekler.

The Medium - Dual-Reality Fragmanı ve Oynanış Videosu

Bloober Team tarafından geliştirilmekte ve Mayıs ayındaki Inside Xbox programında duyurulmuş olan The Medium, bu yılın son çeyreğinde PC (Steam) ve Xbox Series X için satışa sunulmasının yanı sıra Xbox Game Pass aboneleri de ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Krakow şehrinde geçecek olan hikayede, Marianne isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş bir otele seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlıyor.

Yayınlanan yeni fragmanda ise fiziksel ve ruhsal dünyanın eş zamanlı sunumunu görme fırsatımız oluyor.

As Dusk Falls Duyuruldu

As Dusk Falls, Quantic Dream stüdyosunun eski Baş Oyun Tasarımcısı Caroline Marchal yönetimindeki Interior/Night tarafından geliştiriliyor. 1999 yılında Arizona çölünde geçecek olan hikaye, bir rehin alma durumunda kalan iki ailenin başlarından geçenleri anlatacak. Geçmiş, günümüz ve gelecek senaryo döngüsü ilerlediği süreçte de, bu durumun bu aileleri onlarca yıl boyunca nasıl değiştirdiğini göreceğiz.

Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan oyunun henüz bir çıkış tarihi ve çıkış platformları bilgisi verilmiş değil.

The Gunk Duyuruldu

SteamWorld geliştiricileri tarafından duyurulan The Gunk, tamamıyla yeni bir deneyim sunacak. Üçüncü kişi bakış açısından oynanacak olan oyunda, hikayenin geçeceği gezegeni istila eden Gunk parazitini temizlerken, keşfedilmemiş yabani bir yaşam ile mücadele edecek ve kayıp medeniyetin gizlerini keşfetmeye çalışacaksınız.

Grounded Çıkış Fragmanı

Karakterlerin karınca boyutuna kadar küçüldüğü farklı bir dünyada geçecek olan Grounded, hem çevresel hem de hikaye anlatımıyla ilerleyen bir oyun olacak. Bir yandan hayatta kalmak için devasa düşmanlar ile savaşırken bir yandan da işe yarar şeyleri toplayacak, günlük yaşamda karşınıza çıkacak olan objeler ile üs kuracak, hayat kurtaracak kaynaklar arayacak ve doğa ile ortak yaşam sürdüreceksiniz.

Psychonauts 2 Brain in a Jar Fragmanı

Orijinal oyun ve Psychonauts and the Rhombus of Ruin sonrasında geçecek olan Psychonauts 2, Razputin "Raz" Aquato resmi olarak idolleri ile bir araya geliyor. Ne var ki uluslararası ruhsal casuslar teşkilati ile ilgili bir terslik vardır. Aralarında bir casus vardır ve kısa sürede ortaya çıkartamazlarsa, derinliklerde yatan tehlikeli ruhsal bir canavar olan Maligula hayata dönecektir.

PC, Mac, Linux, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Psychonauts 2, 2021 yılında satışa sunulacak. Oyunun Xbox One versiyonu Xbox Series X için optimize edilecek.

İlk S.T.A.L.K.E.R 2 Fragmanı Yayınladı

Xbox Games Showcase sırasında GSC Game World tarafından yapılan duyuru ile PC versiyonuna ek olarak Xbox Series X için de satışa sunulacak. Unreal Engine 4 ile geliştirilen ve Chernobyl felaketi sonrasında geçecek olanoyun, birinci kişi bakış açısından oynanan hayatta kalma-korku türünde olacak. Bunların yanı sıra, her şey yolunda gittiği takdirde 2021 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor.

Phantasy Star Online 2: New Genesis Duyuruldu

Phantasy Star Online 2: New Genesis, Phantasy Star Online serisinin yirminci yılının şerefine yayınlanacak ve Phantasy Star Online 2 oyununun sistemlerini ve görselliğini bütünüyle revize edecek. Bu bağlamda oyun tasarımı, oynanış ve grafik motoru tamamıyla yeniden tasarlanacak. Bununla birlikte emsalsiz karakter özelleştirmesi, sınırsız macera sunacak ve PC ve Xbox One üzerindeki en iyi çevrimiçi Rol Yapma Oyunu olacak. Phantasy Star Online 2: New Genesis aynı zamanda Xbox Series X için de satışa sunulacak.

The Outer Worlds içeriği Peril on Gorgon Duyuruldu

Private Division ve Obsidian Entertainment tarafından The Outer Worlds içeriği Peril on Gorgon, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için duyuruldu. 9 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak olan içeriğe Xbox Game Pass aboneleri % 10 indirim ile sahip olabilecekler.

Peril on Gorgon, oyuncuları Adrena-Time kökenini araştırmak üzere Gorgon göktaşına gönderecek. Göktaşını araştırırken, yeni silahlar, yeni zırhlar ve orijinal oyundaki ile bire bir aynı oynanış stili sunulacak.

İçeriğe erişim sağlayabilmek için ana oyunun yanı sıra Monarch bölgesine ulaşmış olmanızı gerekiyor.

CrossfireX Senaryo Fragmanı

CrossfireX senaryo modu Remedy Entertainment ve Smilegate Entertainment ortaklığıyla geliştiriliyor. Operation Spectre bağlamında Asya ve Güney Amerika bölgeleri dahil dünya genelindeki birçok büyük yerlere gideceğiniz senaryoda, Black List ile Global Risk arasındaki çatışmanın fon hikayesini öğreneceğiz.

Ori and the Will of the Wisps Xbox Series X Fragmanı

Xbox Games Showcase sırasında Ori and the Will of the Wisps'ın Optimized for Xbox Series X etiketi alacak bir başka oyun olacağı duyuruldu. Bu sayede, yeni nesil Xbox konsolunun sunduğu nimetlerden yararlanacak. Eğer Xbox One için satın almışsanız, Smart Delivery sayesinde yeni nesil versiyonuna ek bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.