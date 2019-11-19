Xbox Game Studios Gelecekte Daha Fazla RYO ile Karşımıza Çıkabilir

Rol yapma oyunları (RPG), oyun dünyasında en çok tercih edilen türlerin arasında yer alıyor. Genelinde kurgusal ama kimi zaman da gerçek dünyadan mekanlarda geçen bir dünyada bir karakterin rolünü üstlendiğimiz türün Fallout, The Elder Scrolls, Fable, Final Fantasy, Dark Souls ve The Witcher serileri gibi güçlü temsilcileri var ve dahası da geliyor.

Ekim ayında satışa sunulan The Outer Worlds de bu listeye adını yazdıran bir başka oyun olmuştu. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmiş olan oyun, yeni Fallout olarak görülmekle beraber oyuncular tarafından da fazlaca sevilmişti. Xbox Patronu Phil Spencer, Xbox Game Studios olarak bu türe daha fazla odaklanmak istediklerini dile getirdi.

Xbox On tarafından Spencer ile bir röportaj gerçekleştirildi. Kanalın takipçilerinden gelen soruların kaynağından cevaplarını aldığı röportaj sırasında, bir takipçinin sorduğu "Sizce Xbox'ın daha çok hangi türe ihtiyacı var?" yönündeki soruya cevap veren Xbox Patronu Phil Spencer, "Gerçekten gurur duyduğum şeylerden bir tanesi, RYO'ların bizim açımızdan ne denli geliştiğini görmek oldu. Geçmişte üzerinde çalıştığım ilk Mass Effect'i, Jade Empire'ı ve Fable'ı düşündüğümde, RYO'ları önemli olan bir şey olarak belirlemiştik." yorumunda bulundu ve devam etti. "Açıkçası birinci kişi ve üçüncü kişi nişancılar güçlüler ama The Outer Worlds'ün Wasteland'in çıkışı da güzel. RYO'nun kasıtlı olarak odaklandığımız ve daha fazlasını yapmayı istediğimiz bir alan olduğunu düşünüyorum."

Hazır söz konusu rol yapma oyunlarıyken halihazırda geliştirilmekte olan Wasteland 3, Dying Light 2, Diablo IV, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Biomutant ve Torchlight Frontiers gibi oyunların olduğunu bir kez daha hatırlatalım.