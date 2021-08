GamesCom 2021 fuarının başlamasına artık oldukça kısa bir zaman kaldı. Yarın TSİ 20:30 sıralarında başlayacak olan Açılış Gecesi Canlı yayını ile Avrupa bölgesinin en büyük fuarı da yine tamamıyla dijital olarak başlamış olacak. Ne var ki Microsoft öncesinde özel bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bizler de Xbox GamesCom 2021'de gösterilen oyunlar için bu haberimizi sizler için hazırlayalım dedik. Sunumun detayları haberimizde.

Xbox GamesCom 2021'de Gösterilen Oyunlar Hangileri?

Bir buçuk saat süren Xbox GamesCom 2021 sırasında, ağırlıklı olarak geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında haberler verilmiş olsa da, birkaç yeni oyun duyurusu ile de karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Merak edilen detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dying Light 2: Stay Human Decide the Fate of the City ve 4K RTX Fragmanları Yayınlandı

Harran şehrini cehenneme döndüren virüs ile bir kez daha mücadele edilmiş ve bir kez daha kaybedilmiştir. The City, çatışma dolayısı ile harabeye dönmüştür. Biz ise şehrin kaderini değiştirecek güce sahip Aiden rolünde olacağız. Ne var ki olağanüstü yeteneklerimizin bir bedeli olacak. Deşifre edemediğimiz anılarımız gittiğimiz her yerde bizi takip etmektedir ve biz de gerçeğin peşine düşecek ve kendimizi çatışmanın tam ortasında bulacağız.

Düşmanlarımızı ortadan kaldırıp dostlar kazanırken, yeteneklerimizi güçlendireceğiz. Gücü elinde tutanların arkasındaki karanlık sırları ortaya çıkartırken, hem tarafımızı seçecek hem de kaderimize karar vereceğiz. Ne var ki tüm bunları yaparken, insan olarak kalmayı aklımızdan çıkartmayacağız.

Microsoft Flight Simulator Dünya Güncellemesi Detaylandırıldı

Microsoft ve Asobo Studio tarafından yapılan açıklamaya ile Microsoft Flight Simulator için hazırlanan altıncı dünya güncellemesi Almanya, Avustralya ve İsviçre için yeni hava görüntüleri, yüksek çözünürlüklü haritalar, Frankfurt, Wuppertal, Basel, Graz ve Viyana dahil olmak üzere üç boyutlu şehirler sunacak. Bunların yanı sıra, Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt ve St. Gallen dahil birkaç yeni havalimanı, ünlü yüz yer, yeni keşif uçuşları, yeni zorlu inişler ve çalı gezileri de içerecek.

Humble Games’in Sıradaki Oyunları İlk Günden Xbox Game Pass Servisine Eklenecek

Yayıncı tarafından yapılan açıklama ile önümüzdeki dönemde satışa sunulacak olan on oyunun, ilk günden Bulut, konsollar ve PC için Xbox Game Pass servisine eklenecek. Bahsi geçen oyunların tam listesi şöyle:

Archvale

Bushiden

Chinatown Detective Agency

Dodgeball Academia

Flynn: Son of Crimson

Midnight Fight Express

Next Space Rebels

Signalis

Unpacking

Unsighted

Into the Pit, PC ve Xbox One için Duyuruldu

Humble Games ve Nullpointer Games tarafından yapılan duyuru ile hızlı tempolu eski tarz birinci kişi bakış açısından oynanan Roguelite oyunu Into the Pit PC (Steam) ve Xbox One için geliştiriliyor. 19 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak olan oyun, ilk günden Xbox Game Pass servisine de eklenecek.

Hikayeye göre siz ve kuzeniniz Luridia, esrarengiz bir gücün söylentileri üzerine araştırmaya koyuluyorsunuz. Bir köyün yakınlarındaki şeytani bir ini keşfettikten sonra, kuzeninizden gelen mektupların arkası kesiliyor.

Bir şeylerin ters gittiğini düşünen ana karakteriniz, Luridia’nın yanına giderek ne keşfettiğini ve bahsi geçen köyde ne tür bir gücün ortaya çıktığını öğrenmek olacak.

Wasteland 3 İçeriği Cult of the Holy Detonation 5 Ekim 2021’de Çıkıyor

InXile Entertainment tarafından verilen detaylara bakılırsa, Cheyenne Mountain askeri kompleksinde dönüşme uğramış tarikatlar Holy Detonation adını verdikleri kadım bir varlığa tapıyorlar. Söylenene göre bu varlık, Colorado Springs için yüz yıllar boyunca güç sağlayabilecek bir enerjiye sahip. Tarikatların tanrılarını kimin onurlandıracağına dair farklı düşünceleri var ve sunağa gitme görevi ise size düşecek.

Bu genişletme paketinde yeni karakterler ve yeni düşmanlar ile karşılaşacak iken, zorlayıcı çatışmalara girecek ve yeni silahlar ve zırhlar kullanabileceksiniz. Senaryo boyunca ise reaktörleri kapatmak, havalandırma sistemlerini temizlemek ve harap olmuş askeri yeraltı sığınağındaki tehlikeli düşmanlar ve makineler ile başa çıkmaya çalışacaksınız.

Rol Yapma Oyunu Stray Blade Duyuruldu

Oyunun merkezinde Acrea the Lost Valley olacak. Vahşi ve aşırı büyümüş ama güçlü olduğu su götürmez bir gerçek olan bu unutulmuş kara parçasını keşfediyor ve sonrasında ölüyorsunuz. Her ne kadar sonradan mucizevi bir şekilde diriliyor olsanız da, bedeli bu kara parçasına bağlı olmanız oluyor.

Özgürlüğünüzü yeniden kazandıktan sonra, savaştan dolayı harap olmuş bu yerin dengesini yeniden sağlamak amacıyla sadık yoldaşınız Boji ile maceraya çıkıyorsunuz. Senaryo boyunca devasa taht odaları ve uzun zamandır kayıp olan şehirleri gezeceksiniz. Sırlarını keşfederken ölümcül düşmanlar ile mücadeleye girişeceksiniz.

PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için Point Blank tarafından geliştirilmekte olan oyunun 505 Games yayıncılığında 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Sea of Thieves için Borderlands Gemisi Geliyor

Sea of Thieves ile Borderlands, özel bir işbirliği ile bir araya gelecek. 25 Ağustos - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu etkinlik kapsamında, oyuncular Mayhem isimli gemiyi Sea of Thieves oyununa giriş yaparak elde edebilecekler. Ne var ki bunun için Larianna isimli yapay zeka karakterinin yanına giderek gemiyi nasıl elde edeceğinizi öğrenmeniz gerekecek.

Crusader Kings III: Consol Edition Duyuruldu

Paradox Enteractive ve Lab42 tarafından yapılan duyuru ile Crusader Kings III, PlayStation 5 ve Xbox Series için de satışa sunulacak. Henüz net bir tarih verilmiş değil.

Verilen detaylara göre, kontrol kolu desteği konsollar için sıfırdan tasarlanıyor. Ayrıca kesintisiz bir oynanış deneyiminin sağlanabilmesi için SSD sayesinde hızlı yükleme süreleri olacak. Xbox Series kullanıcıları oynanış ile Youtube rehberi arasında geçiş yapabilecek iken PlayStation 5 tarafında ise DualSense kolu oyun içi etkinliklere fiziksel olarak reaksiyon gösterecek.

Psychonauts 2 Çıkış Fragmanı

Psychonauts 2, Razputin Aquato’nun hikayesini anlatıyor. Karakterimiz oyuna adını veren ve uluslararası medyum gizli ajanlardan oluşan Psychonauts grubuna katılma hayalini gerçekleştirmiştir. Ne var ki gizli ajanların başları derttedir ve Raz olarak biz, dirilen Maligula isimli psikopat baş kötü karakterimizi ortadan kaldırmak durumunda olacağız.

The Gunk’un Çıkış Tarihi Ertelendi

Thunderful Publishing ve Image & Form Games tarafından yapılan duyuru ile The Gunk, Aralık ayına ertelendi.

PC, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyunda, geniş ve egzotik bir dünyada maceraya çıkacağız. Unutulmuş bir gezegenin gizemini ortaya çıkartmaya çalışırken, aynı zamanda da tehlikeli düşmanlar ile savaşıp zorlayıcı bulmacalar çözmeye çalışacağız.

Forza Horizon 5 için Yeni Fragmanlar Yayınlandı

Microsoft ve Playground Games, GamesCom 2021 sunumu sırasında üç yeni fragman yayınladılar. Bunlardan bir tanesinde oyunun kapağını süsleyecek olan Mercedes-AMG ONE ve 2021 Ford Bronco Badlands arabaları gösteriliyor iken diğer ikisinde ise yeni oynanış gösterimi ve limitli üretim Forza Horizon 5 kablosuz Xbox kontrol kolu duyurusu ekranımıza geliyor.

State of Decay 2 için Homecoming Güncellemesi Duyuruldu

Undead Labs tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan State of Decay 2, 1 Eylül 2021 tarihinde yeni bir güncelleme alacak.

Bildiğiniz gibi orijinal oyunun geçtiği Trumbull Valley’yi ikinci oyunda hikaye ile bağlantılı olarak ziyaret etme fırsatı buluyorduk. Verilen bilgiye göre, yayınlanacak olan yeni güncellemede ise burası elden geçirilerek tamamıyla açık dünya haline getirilecek. Haliyle önceden erişilemeyen bölgeler de erişilebilir olacak.

Açık dünya haline getirilen harita, altı yeni üs, yeni silahlar, sadece Trumbull Valley’ye özgü eşyalar, orijinal oyunu genişleten çevresel hikaye anlatımı ve Heartland genişletme paketini içerecek. Ayrıca güncellemenin kendi hikayesinin, yeni karakterler ve konular da içereceği söyleniyor.