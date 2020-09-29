Xbox Yöneticisi Duyurdu: Xbox İçin Yeni Konsol Geliştirmeye Başladık

Xbox Series S ve Xbox Series X'in piyasaya sürülmesi için hala hazırlık aşamasında olsak da, Xbox yöneticisi Phil Spencer, Xbox için yeni konsol geliştirme aşamasının başladığını ve bunun son konsol donanımı olmayacağını söyledi.

Yahoo Finance ile konuşan Xbox yöneticisi Spencer, şirketin daha fazla konsol çıkaracağına inandığını söyledi. "Gelecekte oyun konsolu açısından kesinlikle daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum" diyen yönetici, Xbox Series modellerinin son olmayacağını söylüyor:

"Yolun sonundaki konsol donanımını bilmek zor. Tıpkı videoda olduğu gibi, müzikte olduğu gibi, teknoloji akışı konsol yeniliğini engelleyemedi. Sanırım bunu görmeye devam edeceğiz ve kesinlikle planladığımız şey bu."

Xbox için yeni konsol geliştirmek ne kadar mantıklı?

Son yıllarda bulut tabanlı oyun sistemi daha çok merak ediliyor olsa da, Xbox'ın geleneksel konsol teknolojisinden vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Yeni Xbox konsolları görmeye devam edeceğiz ve şirket bunun, oyuncular için daha verimli olacağına inanıyor.

Xbox konsolu geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Spencer'ın, internet hizmetlerine önem verdiğini hatırlatmak gerekiyor. Xbox Game Pass ve Project xCloud uygulamaları tamamen internet tabanlı oyun oynamaya dayanıyorken, Xbox her alanda lider olmayı planlıyor.

Xbox yöneticisi Spencer'ın açıklaması oyuncular tarafından da onaylanmış gibi gözüküyor. Xbox'ın yakın zamanda 10 milyon aboneyi aşan Xbox Game Pass hizmeti, Microsoft'un bir süre daha fiziksel medyada değer göreceğine işaret ediyor. Peki ya siz internet tabanlı oyun hizmetlerini yerine yeni konsol almayı tercih eder misiniz?