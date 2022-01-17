Xbox'ın FPS Boost Özelliği Yakında Daha Fazla Oyuna Gelebilir!

Geriye dönük uyumlu oyunların kare hızını dört katına çıkarabilen Xbox Series X ve Xbox Series S'deki bir özellik olan FPS Boost, gelecekte daha fazla oyuna entegre edilebilir. Xbox'ın FPS Boost özelliği hakkında merak edilen detaylar bu haberimizde!

Xbox'ın FPS Boost Özelliği Daha Fazla Oyunu Destekleyecek

TRG'ye konuşan Xbox program yönetimi direktörü Jason Ronald, FPS Boost'un bir gün daha fazla oyunu destekleyebileceğinin sinyallerini verdi. Jason Ronald'ın açıklamalarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

"Bazı geliştirmeler ve yeteneklerle ilgili karşılaştığımız zorluklardan biri, tüm bunları asıl orijinal oyunda hiçbir kod değişikliği yapmadan yapmamız. Bu nedenle, oyunları geliştirmek ve optimize etmek için yeni teknikler belirledikçe, çoğu zaman bunun tüm oyunlarda işe yaramayacağını biliyoruz. Ve bence FPS Boost, oyunları çok daha yüksek bir kare hızında çalıştırmak için kullandığımız ve sunduğumuz harika bir araç. Ve bazı oyunlar gerçekten şaşırtıcı derecede beklediğimizden daha iyi performans gösteriyor. Bazı oyunlar bu sistemi direkt desteklemiyor. Maalesef oyun kodlarına erişimimiz olmadığı için söz konusu oyunlara entegre edemiyoruz bu özelliği. Daha fazla oyunun bu özelliği desteklemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.''

FPS Boost, oyunları daha yüksek kare hızında çalıştırmak için yeni donanımın büyük ölçüde artırılmış CPU gücünü gerektirdiğinden yalnızca Xbox Series X ve Xbox Series S'de kullanılabiliyor. Mad Max gibi bazı oyunlar, kare hızı artışlarını 30 fps'den 120 fps'ye çıkarabiliyor ve sayısız eski Xbox 360 ve Xbox One oyunu, Microsoft'un akıllı teknik sihirbazı sayesinde artık 60 fps'de sorunsuz çalışıyor.

30 fps'lik oyunların kare hızını iki katına çıkarmak, bir oyunun nasıl hissettirdiği, göründüğü ve oynandığı üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğinden, FPS Boost'un gelecekte tamamen rafa kaldırılmayacak oluşu cesaret verici. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunlarda FPS sizin için ne kadar önemli?

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