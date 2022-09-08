Xbox Konsol Sahiplerinin Merakla Beklediği Özellik Nihayet Geldi

Yeni bir güncelleme ile birlikte bir arka plan gürültüsü bastırma özelliği geldiğinden artık Xbox parti sohbetinde arkadaşlarınızı rahatsız eden nefes alma sesi konusunda ekstra bilinçli hareket etmenize gerek olmayacak.

Xbox Series X ve S için parti sohbeti gürültü bastırma özelliği bugün kullanıma sunuluyor ve yakında diğer cihazlara da gelecek. Bu özellik varsayılan olarak etkin olacak, bu nedenle bir sonraki parti başlatışınızda nefes alma, tuş tıklamaları ve soğutma sesi gibi sesleri daha az duyacak ve karşı tarafa daha az ileteceksiniz.

Arka plan gürültülerini duymaktan hoşlanıyorsanız rehber menüsünün partiler ve sohbetler bölümünden gürültü bastırmayı hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz.

Xbox Kullanıcı Dostu Özellikler Getirmeye Devam Ediyor

Xbox ayrıca parti sohbetini iyileştirmenin yanı sıra başka bir özelliği daha duyurdu. Bazı oyunlar için artık doğrudan yakalanmış bir ekran görüntüsü veya video klibin bulut sürümünü oynatabileceksiniz. Örneğin bir arkadaşınız özellikle harika bir Forza Horizon 5 klibi yayınladıysa bu klibi doğrudan bir tarayıcıdan kendiniz oynatabileceksiniz.

Bunun yanı sıra bugün erken saatlerde Xbox, beyaz renkte gelen ve daha ucuz bir fiyat karşılığında daha az aksesuar sunan Elite Series 2 kontrol cihazının da yeni bir sürümünü duyurdu. Şirket ayrıca Elite Series 2 pad'in daha yeni sürümlerinin öncekilere göre "daha güvenilir" olduğunu ve kalite kontrol sorunlarının kontrol altında rapor edildiğini öne sürüyor.