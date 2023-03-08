Microsoft Yeni Xbox Kontrol Cihazı Rengini Tanıttı: Velocity Green

Gördüğünüzde anında bazı çağrışımlar uyandıran renkler vardır. Xbox uzun zamandır yeşil rengini markasının bir parçası olarak kullansa da şimdiye kadar resmî olarak koyu yeşil bir Series S/X kablosuz kontrol cihazı satmamıştı. Resmi adı velocity green olarak geçen yeni renkteki kontrol cihazı 65 dolara satışa sunuldu.

Yeni kontrol cihazının ön yüzü neredeyse tamamı yeşil renkte ve hibrit D-pad ile kontrol düğmeleri siyah renkte. Tetikler ve tamponlar da siyah, arka kasa ise temiz bir beyaz.

Velocity Green Renkli Xbox Kontrol Cihazı Geliyor

Kontrol cihazı 40 saate kadar pil ömrü sunuyor ve tetikler ve arka kasa gibi alanlarda dokulu tutma yerleri içeriyor. Oyunların ekran görüntülerini veya oyun videolarını arkadaşlarınızla paylaşmak için özel bir paylaş düğmesine sahip ve ayrıca PC'ler ve mobil cihazlarla eşleşebilir.

Microsoft, Xbox Design Lab aracılığıyla özel kontrol cihazı renkleri sunuyor ancak bu yeni seçenek (çoğunlukla) yeşil rengi seven oyuncular için mükemmel görünüyor.

Yeşili sevmiyorsanız Microsoft hâlihazırda Electric Volt, Deep Pink, Shock Blue ve Pulse Red renklerinde bir dizi başka kablosuz kontrol cihazını da piyasaya sürmüş durumda.