Xbox Live Aktif Kullanıcı Sayısı 60 Milyonu Geçti

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, bugün itibarıyla gelirleri konusunda hissedarlarıyla gerekli bilgileri paylaştı. Bulut sunuculardan oyun bölümüne kadar bütün departmanlarına dair detayları paylaşan Microsoft, Aralık 2018’e kadar elde ettiği kazancı detaylıca aktardı.

Finansal çeyrek boyunca 32.5 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Microsoft, aynı dönemde 8.4 milyar dolar net kar açıkladı. Şirketin oyun bölümüyse güçlü yükselişini sürdürerek, bütün gelirlerin yüzde 8’ini elde etti ve şirkete 4.23 milyar dolar getirdi.

Finansal raporlarda dikkat çeken kısım ise Xbox Live isimli servise dair verilen bilgilerdi. Paylaşılan bilgilere göre, Xbox Live aktif kullanıcı sayısı, yüzde 8’lik artış ile 64 milyona kadar ulaştı. Fakat bu kullanıcı sayısının Xbox One, Xbox 360 ve Windows 10 üzerindeki Xbox entegrasyonundaki kullanıcılarının tamamını ifade ettiği de belirtildi.

Xbox Live ve Microsoft için sevindirici olan gelişme ise 60 milyon aktif kullanıcı sayısının geçilmesi oldu. Daha önce açıklanan finansal raporlarda Xbox Live hizmetinin 60 milyonu bir türlü geçemediği görülüyordu. Xbox One X’in çıkması ve Windows 10’daki hizmetlerin genişletilmesiyle Microsoft son çeyrekte beklediğini aldı.

Tüm bu detaylara rağmen Xbox Game Pass sisteminin kullanıcı sayısına dair detay paylaşılmadı. Birkaç ay önce Microsoft’un Xbox ölümünün başındaki isim olan Phil Spencer, “milyonlarca oyuncumuz var” açıklaması yapmıştı. Spencer’ın bu açıklamasının üzerine yeni bir detay verilmedi.