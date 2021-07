Xbox Live Gold Ağustos 2021 Oyunları Açıklandı

Microsoft tarafından yapılan duyuru ile Xbox Live Gold Ağustos 2021 oyunları ortaya çıktı. Aktif aboneliği olan kullanıcılar, önümüzdeki ay içerisinde eğlenceli oyunları indirip oynayabilecekler. Detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Ağustos 2021 Oyunları Detayları

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, Ağustos ayının ilk gününden itibaren, farklı tarihlerde abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar Darksiders III, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 ve Garou: Mark of the Wolves olacak. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Darksiders III (1 - 31 Ağustos 2021) - Xbox One

Darksiders II: Deathinitive Edition üzerinde çalışmış olan Gunfire Games tarafından geliştirilmiş olan Darksiders III, bizlere Mahşerin Dört Atlısı grubundan Fury (Öfke) karakterinin hikayesini anlatıyor. Serinin devam oyununda, verilen görev doğrultusunda dünyayı kasıp kavuran güçlere bir denge getirmeye çalışıyoruz. Bunun da yolu Yedi Ölümcül Günah’ın ortadan kaldırılmasından geçiyor.

Yooka-Laylee (16 Ağustos 15 Eylül 2021) - Xbox One

Playtonic tarafından geliştirilmiş olan Yooka-laylee, eğlenceli bir platformu ve oyuna adını veren Yooka ve Laylee ikilisinin başından geçenleri anlatıyor. Hikayeye göre Capital B şirketi yeryüzündeki bütün kitapları yok ederek kendisi için kazanca dönüştürmek amacındadır. Size düşen ise buna engel olmak. Macera boyunca eşsiz dünyaları keşfederken birbirinden farklı karakterler ile tanışacaksınız ve girişeceğiniz mücadelelerden galip çıkmanız durumunda pek çok farklı eşya da sizin olacak.

Lost Planet 3 (1 - 15 Ağustos 2021) - Xbox 360

Serinin üçüncü oyununda Jim Peyton isminde, E.D.N. III ile riskli ama kazançlı irtibat kurmak için dünyadan ayrılan bir pilotun rolündeyiz. Gezegene yerleşmek için hazırlanan Neo-Venus Construction için çalışan karakterimiz, Coronis üssündeki kardeş öncü birliğine katılarak keşfedilmemiş araziyi incelemeye ve gezegenin enerji tedariki örneklerini toplamaya başlıyor.

Neo-Venus Construction’ın halihazırdaki termal enerji rezervi azalmaktayken Coronis görevinin kaderi ise yeri tespit edilen doğal enerji kaynağına bağlıdır. Bunun yüklü bir maaş ve eve erken dönmek için önemli bir fırsat olduğunun farkına varan Jim, tehlikeli ortam ve tabii Akrid için riske girmeye karar verir.

Garou: Mark of the Wolves (16 - 31 Ağustos 2021) - Xbox 360

Fatal Fury serisinin son üyesi olan Garou: Mark of the Wolves, oyununda, dövüşçünüzü seçip T.O.P. System, Just Defended ve Breaking ve King of Fighters: Maximum Mayhem turnuvasındaki savaş mekanikleri ile mücadeleye girişeceksiniz.

Tek başınıza oynayabildiğiniz gibi, Invite a Friend ve Lobby özellikleri ile hem arkadaşınız hem de çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile oynayabilmeniz de mümkün oluyor.

Ağustos ayının ilk gününden itibaren aktif olarak bu oyunları geriye uyumluluk desteği ile Xbox One ve Xbox Series konsolunuz üzerinde oynayabileceksiniz. Resmi duyuruya ek olarak Xbox Live Gold Ağustos 2021 oyunları için yayınlanmış olan fragmana aşağıdan göz atabilisiniz.