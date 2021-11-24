Xbox Live Gold Aralık 2021 Oyunları Belli Oldu

Xbox Live Gold Aralık 2021 oyunları bir video aracılığı ile duyuruldu. Peki, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan oyuncular, önümüzdeki ay hangi oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek? Aralık ayında ücretsiz olacak video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Aralık 2021 Oyunları Neler?

The Escapists 2 1-31 Aralık (Xbox One)

Tropico 5 - Penultimate Edition 16 Aralık-15 Ocak (Xbox One)

Orcs Must Die! 1-15 Aralık (Xbox 360)

Insanely Twisted Shadow Planet 16-31 Aralık (Xbox 360)

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, aralık ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz verilecek oyunları bir video aracılığı ile duyurdu. Yayımlanan videoya göre önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında The Escapists 2, Tropico 5 - Penultimate Edition, Orcs Must Die! ve Insanely Twisted Shadow Planet yer alıyor.

Moldy Toof Studios tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan The Escapists 2, 22 Ağustos 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Strateji türündeki oyunda bir mahkumun dünyanın en iyi korunan hapishanesinden kaçmasına yardım ediyorsunuz.

Piksel grafikler ile dikkat çeken The Escapists 2'de tek oyunculu modun yanı sıra 4 oyuncuya kadar co-op mod bulunuyor. 300'den fazla özelleştirme içeren yapımda çok katlı hapishaneler mevcut. Başarılı oyunun 75 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Ücretsiz olarak sunulacak video oyunları arasında Tropico 5 - Penultimate Edition da bulunuyor. Haemimont Games tarafından geliştirilen video oyunu 23 Mayıs 2014 tarihinde satışa sunuldu. Yayımcılığını Kalypso Media Digital'in üstlendiği yapım, şehir kurma oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor.

Robot Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Orcs Must Die! isimli yapım, 11 Ekim 2011 tarihinde piyasaya sürüldü. Kule savunma oyunun başarılı bölüm tasarımları ile dikkat çekiyor. 83 Metacritic puanına sahip olan video oyununda 24 farklı mekan ve 11 eşsiz düşman yer alıyor.

Xbox Live Gold Aralık 2021 oyunları arasında Delice Twisted Shadow Planet de bulunuyor. Shadow Planet Productions tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu 16-31 Aralık tarihlerinde kısa süreliğine ücretsiz olacak.