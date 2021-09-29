Xbox Live Gold Ekim 2021 Oyunları Belli Oldu

Xbox Live Gold Ekim 2021 oyunları bir video aracılığı ile duyuruldu. Peki, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan oyuncular, önümüzdeki ay hangi oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek? Ekim ayında ücretsiz olacak video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Ekim 2021 Oyunları Neler?

Aaero 1-31 Ekim (Xbox One)

Hover 16 Ekim-15 Kasım (Xbox One)

Castlevania: Harmony of Despair 1-15 Ekim (Xbox 360)

Resident Evil: Code Veronica X 16 -31 Ekim (Xbox 360)

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, ekim ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz verilecek oyunları bir video aracılığı ile duyurdu. Yayımlanan videoya göre önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında Aaero, Hover, Castlevania: Harmony of Despair ve Resident Evil: Code Veronica yer alıyor.

İki kişiden oluşan Mad Fellows stüdyosu tarafından geliştirilen ve yayımlanan Aaero, 11 Nisan 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Bilim kurgu temalı ritim oyununda çok başarılı müzikler yer alıyor.

Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan Xbox One kullanıcıları, etkileyici atmosfere sahip olan Aaero isimli yapımı 1-31 Ekim tarihleri arasında kütüphanesine ekleyebilecek. Ritim türündeki yapımları seviyorsanız belirtilen tarihler arasında oyuna ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Açık dünya temasına sahip olan parkur oyunu 31 Mayıs 2017 tarihinde satışa sunuldu. Oyunda tek oyunculu, çevrim içi PvP ve çevrim içi eşli oyun modları yer alıyor. Çapraz platform çok oyunculu desteğine sahip olan video oyunu başarılı grafiklere sahip. Oyunu 16 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Konami tarafından geliştirilen Castlevania: Harmony of Despair, platform macera türünü seven oyunculara hitap ediyor. Piksel grafiklere sahip olan yapım, 1-15 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Hayatta kalma korku türündeki Resident Evil: Code Veronica X, 16 -31 Ekim tarihleri arasında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olacak. Capcom tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyununu belirtilen tarihler arasında kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Microsoft tarafından yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.