Xbox Live Gold Eylül 2021 Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold Eylül 2021 oyunları, Microsoft tarafından duyuruldu. Kullanıcılar, önümüzdeki ay hangi oyunları ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyebilecekler? Detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Eylül 2021 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, önümüzdeki ayın ilk gününden itibaren standart olarak belirlenmiş olan tarihlerde abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar Warhammer: Chaosbane, Mulaka, Zone of the Enders HD Collection, Samurai Shodown II olacak. Bu oyunları geriye uyumluluk desteği ile Xbox One ve Xbox Series üzerinde oynayabilmek mümkün olacak. Detaylara ise aşağıdan göz atabilirsiniz.

Warhammer: Chaosbane (1 - 30 Eylül 2021) - Xbox One

Hikayesi savaşların harabeye döndürdüğü ve büyünün egemen olduğu bir dünyada geçen Warhammer: Chaosbane, aksiyon, macera ve rol yapma oyunu türlerinin karışımından oluşuyor. Tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak beraberinizdeki üç arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunda, kaosu körükleyen çetelere karşı insan imparatorluğunun son umudu olacaksınız.

Her birinin kendisine özgü beceri ve kişiselleştirme özelliklerine sahip beş sınıftan bir karakteri seçip, pek çok farklı mekanda düşman gruplarına karşı farklı güçleri kullanarak ilerlemek durumunda olacaksınız.

Ana senaryo modunun dışında Warhammer: Chaosbane, Boss hücumu modu, düzenli güncellemeler ile eklenen yeni içerikler, sayısız zindan ve on farklı zorluk seviyesi ile fazlasıyla yeniden oynanabilirlik sunuyor.

Mulaka (16 Eylül - 15 Ekim 2021) - Xbox One

Herkesin bildiği Yunan ve Norse mitolojisini bir tarafa koyarsak, aslında bugüne kadar yaşamış bütün kadim kültürler, kendi mitolojilerini oluşturmayı başarmışlar. Yunan mitolojisi klasik edebiyata ve tiyatroya kaynaklık etmesi sebebiyle çokça konuşuluyor olsa da Meksika'nın kuzeyinde yaşayan Tarahumara gibi kültürlerin ortaya çıkardıkları mitolojik ögeler de kesinlikle anlatmaya ve dinlemeye değer hikayeler barındırıyorlar. Buradaki potansiyeli gören Lienzo da Mulaka isimli oyunuyla bizlere Tarahumara mitolojisini anlatmaya geliyor.

Zone of the Enders HD Collection (1 - 15 Eylül 2021) - Xbox 360

Metal Gear serisinin yaratıcısı olan Hideo Kojima’nın elinden çıkmış olan Zone of the Enders HD Collection paketinde, Zone of the Enders ve Zone of the Enders: The 2nd Runner bulunuyor. Konu olarak uzay savaşlarına odaklanılan seride, devasa bir robotlar olan Orbital Frame ve Jehuty kontrolüne geçecek ve uzay güçlerinin Bahram güçlerini kökten bitirmelerine yardımcı olacaksınız.

Samurai Shodown 2 (16 – 30 Eylül 2021) - Xbox 360

İlk olarak 1994 yılında SNK tarafından yayınlanan Samurai Shodown 2, o dönem Neo Geo arcade makinelerinde en çok oynanan oyunlar arasındaydı. Haohmaru, Genjuro, Hanzo, Ukyo gibi kahramanlara yer veren oyunda 15 samurayın kendi kaderlerini çizmeye çalışmasına tanık oluyorduk. Bu kahramanlardan birini seçerek başladığımız oyunda rakiplerimizi birer birer yenerek oyunun baş kötüsüne karşı savaşıyor ve oyunu tamamlayarak kahramanımıza özel sonları görmeye çalışıyorduk.