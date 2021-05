Xbox Live Gold Haziran 2021 Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold Haziran 2021 oyunları, Microsoft tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Ücretli abonelik servisine kayıtlı kullanıcılar, önümüzdeki ay hangi oyunları kütüphanelerine ekleyebilecekler? İşte o oyunlar!

Xbox Live Gold Haziran 2021 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni ayın ilk gününden itibaren farklı tarihlerde abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar The King’s Bird, Shadows: Awakening, NeoGeo Battle Coliseum ve Injustice: Gods Among Us olacak. Geriye uyumluluk desteği ile bu oyunları Xbox One ve Xbox Series üzerinde oynayabileceksiniz. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

King’s Bird (1 - 30 Haziran 2021) - Xbox One

King’s Bird, bizi bir zalim tarafından gizlenmiş bir dünyaya götürecek ve özgürlüğün ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Sanatsal sunumu ve ivme tabanlı olması ile dikkat çeken oyunda, fizik tabanlı akış ile dakik olmanızın gerekeceği platform ögeleri sunuluyor.

Shadows: Awakening (16 Haziran - 15 Temmuz 2021) - Xbox One

Heretic Kingdoms efsanesi ile bağlantılı olan Shadows: Awakening, bizlere yepyeni bir macera sunacak. Penta Nera olarak bilinen gizli konseyin üyeleri suikaste kurban gittikten sonra, hatıraları ve kişilikleri de şeytanlar Devourers tarafından tüketiliyor. Ne var ki fani diyara geri dönen Penta Nera, güç ve ölümsüzlük arayışına kaldıkları yerden devam ediyorlar.

NeoGeo Battle Coliseum (1 - 15 Haziran 2021) - Xbox 360

Hikayeye göre yeni Japon çağında, en güçlü savaşçıların zirvesinde yer almak ve tahta geçmek isteyen bir adam vardır. Bunun olması durumunda, dünyayı da hakimiyeti altına alacaktır. Ne var ki bu adamın gerçek hedeflerini bilenleri ise haliyle korku sarmıştır. NEOGEO World büyük felaketin eşiğindeyken, yeni bir dövüş şampiyonası duyurulur: NeoGeo Battle Coliseum. Bunun üzerine Federal Hükümet, en iyi gizli ajanları olan Yuki ve Ai’yi bu şampiyonaya yollar ve NEOGEO World ebedi karanlığın eşiğinde iken gelecek ise bu iki savaşçının ellerindedir.

Injustice: Gods Among Us (16 - 30 Temmuz 2021)

Injustice: Gods Among Us'ta Batman, Joker, Superman, Cat Woman gibi ünlü DC Comics karakterlerinin kartlarını topluyoruz ve kendimize ait süper kahgraman takımını oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz 3'lü süper kahraman takımları ile farklı süper güç ve özel yetenek kombinasyonları yaratıyoruz ve rakiplerimize meydan okuyoruz.

Injustice: Gods Among Us'ta dövüşleri kazandıkça seviye atlayabilmekteyiz. Bu sayede özel yeteneklerimizi ve gücümüzü arttırarak daha güçlü rakiplerle karşılaşabiliyoruz.