Xbox Live Gold Kasım 2021 Oyunları Belli Oldu

Xbox Live Gold Kasım 2021 oyunları bir video aracılığı ile duyuruldu. Peki, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan oyuncular, önümüzdeki ay hangi oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek? Kayım ayında ücretsiz olacak video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Kasım 2021 Oyunları Neler?

Moving Out 1-30 Kasım (Xbox One)

Kingdom Two Crowns 16 Kasım-15 Aralık (Xbox One)

Rocket Knight 1-15 Kasım (Xbox 360)

Lego Batman 2: DC Super Heroes 16-30 Kasım (Xbox 360)

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, kasım ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz verilecek oyunları bir video aracılığı ile duyurdu. Yayımlanan videoya göre önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar arasında Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight ve Lego Batman 2: DC Super Heroes yer alıyor.

SMG Studio ve Devm Games tarafından geliştirilen Moving Out, geçtiğimiz yıl çıkışını gerçekleştirdi. Absürt fizik tabanlı bir taşıma simülasyonu olan video oyununda sertifikasını yeni almış bir mobilya düzenleme ve yeniden konumlandırma teknisyeni olarak işe başlıyoruz.

Mobilya sektöründe bir kariyer yaptığımız video oyununda tek oyunculu ve yerel çok oyunculu (2-4) oyun modlarına sahip. Farklı zorluk seviyelerinin yer aldığı oyunda çeşitli karakterler de bulunuyor. Sahip olduğu grafik ve oynanış mekaniği ile dikkat çeken yapım, simülasyon oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor.

Önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak video oyunları arasında Kingdom Two Crowns da bulunuyor. Piksel grafikler ile dikkat çeken video oyununda krallığı Haris tehdidine karşı korumaya çalışıyoruz.

Kasım ayında Xbox Live Gold abonelerinin ücretsiz bir şekilde erişebileceği yapımların arasında rocket knight da yer alıyor. Climax Studios tarafından geliştirilen video oyunu 2010 yılında satışa sunuldu. Yayıncılığını Konami'nin üstlendiği yapım, bölüm tasarımları ve başarılı oynanış mekaniği ile ön plana çıkıyor.

Ücretsiz olarak sunulacak video oyunları arasında Lego Batman 2: DC Super Heroes de bulunuyor. TT Games tarafından geliştirilen yapım, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda Superman ve Batman gibi süper kahramanlar mevcut.