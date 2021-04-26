Xbox Live Gold Mayıs 2021 Oyunları Netlik Kazandı

Xbox Live Gold Mayıs 2021 oyunları, Microsoft tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Ücretli abonelik servisine kayıtlı kullanıcılar, önümüzdeki ay hangi oyunları kütüphanelerine ekleyebilecekler? Detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Mayıs 2021 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni ayın ilk gününden itibaren farklı tarihlerde abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar Armello, Dungeons 3, LEGO Batman ve Tropico 4 olacak. Geriye uyumluluk desteği ile bu oyunları Xbox One ve Xbox Series üzerinde oynayabileceksiniz. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Armello (1 - 31 Mayıs 2021) - Xbox One ve Xbox Series

Masa oyunu olan Armello, kart oyunların derin taktikleri ile masaüstü oyunlarının zengin stratejisini bir araya getiriyor. Bir kahraman olarak büyük krallıkları keşfedecek, epik savaşlara katılacak, büyüler yapacak ve canavarları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Nihai hedefiniz ise yeni Armello kralı veya kraliçesi olmak olacak.

Dungeons 3 (16 Mayıs - 15 Haziran 2021) - Xbox One ve Xbox Series

Realmforge Studios tarafından geliştirilen ve Kalypso Media tarafından 2017 yılının Ekim ayı içerisinde yayınlanan Dungeons 3, zindan inşa etmeye odaklı Gerçek Zamanlı Strateji türüne güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Zindan lortuna fetih için yardım edeceğiniz oyunda, karanlık elf Thalya rehberliğinde ön cepheye gidecek ve dünyanın en dehşet verici ordusunu yöneteceksiniz. Ork’lar, succubae, zombiler ve daha fazlası arasından seçim yaparak, dünyayı kökten ele geçireceksiniz.

LEGO Batman (1 - 15 Mayıs 2021) - Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series

2008 yılı içerisinde satışa sunulan LEGO Batman, Traveller’s Tales tarafından geliştirilmiş ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştı. Hikayeye göre The Joker, Penguin, Scarecrow dahil tüm baş kötü karakterler birlik olup Arkham Asylum’dan firar ediyorlar. Onları yakalayıp akıl hastanesine geri göndermek ve Gotham City’yi kurtarmak ise Batman ve Robin olarak size düşecek. Sonrasında ise diğer tarafa geçip, Batman’in düşmanları olarak oynayabileceksiniz. Hedefiniz ise şehre kaos getirmek olacak.

Tropico 4 (16 - 31 Mayıs 2021) - Xbox 360, Xbox One ve Xbox Series

Simulasyon ve strateji türündeki serinin 2011 yılında çıkan oyununda, yine El Presidente rolünde olacaksınız. Küçük ada ulusunuzun hükümdarı olduğunuz Tropico 4’te, halkınızın desteğini kazanmak, diğer süper güçler ile müzakerede bulunmak ve ulusunuzu tehdit edecek doğal felaketler ile başa çıkmak durumunda olacaksınız.