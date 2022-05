Xbox Live Gold Mayıs 2022 oyunları açıklandı. Peki, Xbox Live Gold aboneliğine sahip olan oyuncular, mayıs ayı içerisinde hangi yapımlara ücretsiz olarak erişebilecek? Ücretsiz sunulan video oyunlarına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Mayıs 2022 Oyunları Neler?

Yoku’s Island Express 1-31 Mayıs (Xbox One)

The Inner World - The Last Wind Monk 16 Mayıs-15 Haziran (Xbox One)

Hydro Thunder Hurricane 1-15 Mayıs (Xbox 360)

Viva Pinata Party Animals 16-31 Mayıs (Xbox 360)

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microsoft, mayıs ayında Xbox Live Gold abonelerine bedava verilecek oyunları bir video aracılığı ile duyurdu. Yayımlanan video ile beraber oyunculara ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.

Microsoft, Xbox Live Gold abonelerine mayıs ayı içerisinde Yoku’s Island Express, The Inner World - The Last Wind Monk, Hydro Thunder Hurricane ve Viva Piñata Party Animals yer alıyor. Bu oyunları geriye uyumluluk desteği sayesinde yeni nesil oyun konsolları üzerinden de oynayabilirsiniz.

Villa Gorilla tarafından geliştirilen Yoku’s Island Express, 2018 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Yoku isimli karakteri kontrol ettiğiniz video oyununda Mokumana Adası'nın gizemlerini keşfedebilirsiniz. Eğlenceli bir maceraya adım attığınız yapımda çok başarılı oynanış mekaniği ve kaliteli grafikler mevcut.

Yayımcılığını Team17 Digital’in üstlendiği yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Yüksek inceleme puanları ile dikkatleri üzerinde toplayan Yoku’s Island Express 84 Metacritic puanına sahip.

Headup ve Kalypso Media Digital tarafından yayımlanan The Inner World - The Last Wind Monk 20 Ekim 2017 tarihinde satışa sunuldu. Point & Click türündeki video oyununda çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Başarılı yapımda uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Microsoft tarafından ücretsiz olarak sunulan yapımlar arasında Hydro Thunder Hurricane ve Viva Piñata Party Animals da yer alıyor. Teknoloji devi tarafından yayımlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Böylelikle oyunların nasıl bir görünüme sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Microsoft tarafından sunulan ücretsiz yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.