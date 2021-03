Xbox Live Gold Nisan 2021 Oyunları Duyuruldu

Yapılan açıklama ile Xbox Live Gold Nisan 2021 oyunları belli oldu. Microsoft yeni ayda Xbox Live Gold abonelerine hangi oyunları sunacak? İşte o oyunlar!

Xbox Live Gold Nisan 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void ve Hard Corps: Uprising, kullanıcıların ek bir ücret gerekmeksizin indirebilecekler ve abonelikleri kapsamında oynayabilecekleri oyunlar olacak. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına şöyle bir bakalım.

Vikings: Wolves of Midgard (1 - 30 Nisan 2021) - Xbox One

Tanrıların düşüş döneminin konu alınacağı oyunda, efsaneye göre en soğuk Kış mevsimi geldiğinde, Jotan Asgard tanrılarından intikamını almak için geri dönecek. Dünya yok oluş yoluna girmiş iken Midgard ise dengede kalmaya çalışıyor olacak. Siz ise Wolves of Midgard klanının şefi olarak Fimbulwinter yaratıklarını geri püskürtmeye ve diyarınızı bütünüyle yok oluştan kurtarmaya çalışacaksınız.

Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs 2021) - Xbox One

KT Engine motoru ile sürüş zorluğu ve birçok farklı yarış özelliğinin olduğu resmi FIA lisanslı oyunda, resmi süslemeleri ile Volvo, Man, Freightliner ve Western Star gibi üreticilere ait kırk beş kamyon, şampiyonanın en iyi sürücüleri ile yirmi takım, Laguna Seca, Circuit of The Americas ve Fuji Speedway dahil resmi parkurlar sizi bekliyor. Truck Racing Championship, ayrıca beş tek oyunculu mod ve beş de çok oyunculu mod sunuyor.

Dark Void (1 - 15 Nisan 2021) - Xbox 360

Dark Void, yoğun tempolu hava ve kara savaşlarını bir araya getiren bilim-kurgu aksiyon-maceray oyunu. The Void isimli paralel bir evrende geçen oyunda, gizemli Void’in içine düşmüş olan Will isimli bir karakterin rolüne bürüneceğiz. Kısa bir süre sonra The Survivors isimli isyancı grubu ile birlik olacak ve hayatta kalabilmek için dünya için bir tehdit oluşturacak gizemli bir yaratık ırkı ile savaşa gireceksiniz.

Hard Corps: Uprising (16 - 30 Nisan 2021) - Xbox 360

Eski tarz bir yandan koşup bir yandan ateş ettiğiniz Hard Corps: Uprising oyununda, Arcade ve Rising olmak üzere iki farklı mod olacak. Arcade modunda kendi efsanenizi yaratacak iken, Rising modunda ise askerinizi oluşturup geliştirecek ve nihai zafere ulaşabilmek için hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Microsoft tarafından listelenmiş olan Games With Gold Nisan 2021 oyunlarının platforma göre Xbox One ve Xbox Series üzerinde geriye uyumluluk ile oynanabildiğini hatırlatmadan geçmeyelim. Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.