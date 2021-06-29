Xbox Live Gold Temmuz 2021 Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold Temmuz 2021 oyunları, Microsoft tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Ücretli abonelik servisine kayıtlı kullanıcılar, önümüzdeki ay hangi oyunları kütüphanelerine ekleyebilecekler? Detaylar haberimizde.

Xbox Live Gold Temmuz 2021 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni ayın ilk gününden itibaren farklı tarihlerde abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar Planet Alpha, Rock of Ages III: Make & Break, Conker: Live and Reloaded ve Midway Arcade Origins olacak. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Planet Alpha (1 - 31 Temmuz 2021) - Xbox One

Tehlikelerle dolu gezegenlerden bir tanesinde uyandığımız Planet Alpha’da, karşımıza çıkacak olan zorluklar ile mücadele etmeniz gerekiyor. Peşimize takılan onlarca yaratıkla birlikte amansız bir kaçışın içine girdiğimiz oyun, gerçek bir macera sunmasının yanı sıra aksiyonu bol bir oynanış vaat etmeyi de eksik etmiyor. Gündüz ve gecenin gücünden yararlanarak ilerlediğimiz oyunda, çevremizdeki eşsiz dünyayı keşfediyoruz.

Rock of Ages III: Make & Break (16 Temmuz - 15 Ağustos 2021) - Xbox One

ACE Team tarafından geliştirilmiş olan oyun, esprili bir yaklaşımın olduğu bir rekabete dayalı aksiyon oyunu olarak geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulmuştu. Tercihen efsanevi karakterlerin bulunduğu ve ekletik bir macera ile genişleyen hikaye modunu oynayabilir veya çevrimiçi olarak dört ve bölünmüş ekranda iji oyuncuya kadar sunulan destek ile arkadaşlarınız veya diğer oyuncular ile gerçek zamanlı olarak rekabete girebilirsiniz.

Conker: Live and Reloaded (1 - 15 Temmuz 2021) - Xbox 360

Rare Limited tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan Conker: Live & Reloaded, garip karakter kadrosu ile filmlere bol bol esprili göndermelerin yapıldığı takım tabanlı bir oynanış sunuyor. Nihai hedefiniz ise şeytani Tediz’i bertaraf etmek olacak.

Çok oyunculu modda her birinin kendisine özgü silahları, yetenekleri ve araçları olan altı farklı çatışma uzmanından birisini seçebiliyorsunuz. Eğer tek başınıza oynamak isterseniz de Conker’s Bad Fur Day’in tek oyunculu versiyonunun sizi beklediğini söyleyelim.

Midway Arcade Origins (16 - 31 Temmuz 2021) - Xbox 360

Midway stüdyosunun satışa sunduğu ve Defender, Gauntlet ve Rampart gibi otuzdan fazla klasik yapımın bir araya getirildiği bu paketin, nostalji yapmak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Yerel kooperatif çok oyunculu desteği ile arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Midway Arcade Origins’te başarım ve liderlik tablosu gibi ek özellikler de bulunuyor.

Temmuz ayının ilk gününden itibaren aktif olarak bu oyunları geriye uyumluluk desteği ile Xbox One ve Xbox Series konsolunuz üzerinde oynayabileceksiniz. Resmi duyuruya ek olarak Xbox Live Gold Temmuz 2021 oyunları için yayınlanmış olan fragmana aşağıdan göz atabilisiniz.