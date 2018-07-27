Xbox Live Gold'un Ağustos 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold üyeleri için ücretsiz olarak verilecek olan oyunların Ağustos ayı sayısı sonunda belli oldu. Geçtiğimiz ay kötü gelen oyunların aksine, Ağustos ayında güzel oyunlarla karşı karşıya olduğumuzun müjdesini şimdiden vermek istiyorum.

Xbox Live Gold'un Temmuz ayı oyunları Xbox kullanıcıları pek memnun etmemişti. Assault Android Catus ve Virtua Fighter 5: Final Showdown gibi küçük çaplı oyunlar Xbox Live Gold kullanıcılarını bir hayli düşündürmüştü. Oyunseverlerin şikayetlerine kulak veren Microsoft, bu ay mükemmel bir listeyle karşımıza çıktı. Yeni ayın listesinde For Honor ve Forza Horizon 2 yer alıyor.

Xbox Live Gold Ağustos ayı içeriği:

Dead Space 2 - Xbox One, Xbox 360 (1 Ağustos ile 15 Ağustos arası)

Forza Horizon 2 - Xbox One (1 Ağustos ile 31 Ağustos arası)

Epic Mickey 2 - Xbox One, Xbox 360 (1 Ağustos ile 31 Ağustos arası)

For Honor - Xbox One (16 Ağustos ile 15 Eylül arası)

Xbox Live Gold üyeliği ile her ay yenilenen oyunlara ücretsiz olarak erişme imkanına sahip oluyoruz. Microsoft'un belirlediği oyunlara belirli tarihler arasında ücretsiz olarak erişip oynayabiliyoruz. PlayStation Plus'dan farklı olarak üyeliğimiz bitmese bile, oyunun erişim tarihi sona erdiğinde oyun kütüphanemizden tamamen siliniyor.