Xbox Live Gold'un Haziran 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold üyeleri için özel olarak verilen ücretsiz oyunların Haziran ayı içeriği yayınlandı. Geçen ay verilen oyunlara nazaran bu ayın oyunları çok kötü görünüyor.

Xbox Live Gold üyeliği tüm Xbox kullanıcılarına her ay değişerek yenilenen ücretsiz oyunlara erişim imkanı sağlıyor. Bu sistemi Sony tarafındaki PlayStation Plus üyeliğine benzetebilirsiniz. İki sistem de oyunseverlere ücretsiz oyun imkanı sağlıyor ancak; Xbox Live Gold üyeliğinde verilen oyunlar bir sonraki ayda kullanılamazken, PlayStation Plus'da verilen ücretsiz oyunlar üyelik bitene kadar kullanılabiliyor.

Xbox Live Gold'un Haziran ayı içeriği:

Assassin's Creed Chronicles - Xbox One (1 ile 30 Haziran arası)

Smite - Xbox One (16 Haziran ile 15 Temmuz arası)

Sonic Stars Racing - Xbox One ve Xbox 360 (1-15 Haziran arası)

LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues (16-30 Haziran)

Xbox Live Gold'un Haziran ayı oyunları geçtiğimiz aya kıyasla çok da iç açıcı değil. Geçen ay MGS 5: The Phantom Pain verilmişti, bu ay verilen oyunların arasından en dikkat çeken ismi ise Assassin's Creed Chronicles gibi görünüyor.