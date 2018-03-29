Xbox Live Gold'un Nisan 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold üyelerine özel olarak sunulan ücretsiz oyunların Nisan 2018 içeriği duyuruldu. Bu ayın içeriğinde çok güzel oyunlar bulunuyor.

Microsoft, Xbox Live Gold üyeliği ile oyunseverlerine her ay belirli süreler arasında ücretsiz olarak erişilebilen oyunlar sunuyor. Bu sistemi Sony'nin kullandığı PlayStation Plus'a benzetebilirsiniz. Xbox Live Gold üyeliği ile sunulan oyunlar belirli süreler arasında erişime sunulurken, PlayStation Plus'ta böyle bir sınır bulunmuyor. Ancak, Xbox Live Gold'da genel olarak daha iyi oyunlar veriliyor.

Nisan 2018 içeriği oldukça zengin. Listede çok büyük 2 oyun bulunuyor. Diğer oyunlar da gayet güzel gözüküyor. Xbox Live Gold'un Nisan 2018 ücretsiz oyunları:

The Witness - Xbox One (1 Nisan ile 30 Nisan arasında erişime açılacak.)

- Xbox One (1 Nisan ile 30 Nisan arasında erişime açılacak.) Assassin's Creed: Syndicate - Xbox One (16 Nisan ile 15 Mayıs arasında erişime açılacak.)