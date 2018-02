Xbox Live Gold Üyeleri İçin Mart Ayının Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Xbox Live Gold üyeleri için ücretsiz olarak kullanıma sunulan oyunların Mart 2018 içeriği paylaşıldı. Listeye baktığımızda Mart 2018'in ücretsiz oyunları pek iç acıcı gözükmüyor. Listede XBox Live Gold üyeliği fiyatına denk gelen oyunlar bulunuyor ve bu ay AAA bir oyun da listede yer almıyor.

Sony cephesinde PlayStation Plus ismindeki aylık olarak yenilenen üyelik sayesinde kullanıcılar PlayStation 4 oyunlarını online olarak oynayabiliyorlar. Ayrıca bu üyelik sayesinde PS3, PS4 ve PS Vita için her ay dağıtılan ücretsiz oyunlara üyelikleri boyunca erişebiliyorlar. Bu sisteme benzer bir yapı kullanmak isteyen Microsoft cephesi, Xbox Live Gold ismindeki üyelik ile kullanıcılara belirli süreler arasında erişilebilen ücretsiz oyunlar sunuyor.

Mart ayının ücretsiz oyunları arasında 2 tane Xbox 360 oyunu ve 4 tane de Xbox One oyunu bulunuyor. Bu oyunlar arasında Superhot ve Trials of the Blood Dragon gibi çerezlik yapımlar bulunuyor.

Mart ayının ücretsiz Xbox Live Gold oyunları: