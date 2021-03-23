Xbox Live İçin Değişikliğe Gidildiği Duyuruldu: Merhaba Xbox Network!

Microsoft tarafından yapılan sürpriz bir hamle ile Xbox Live için değişikliğe gidildiği duyuruldu. Servis bundan böyle Xbox Network olacak. Peki genel işleyişte bir değişiklik olacak mı? Detaylar haberimizde.

Bahsi geçen bu değişim, aralarında The Verge sitesinden Tom Warren’ın da bulunduğu birçok kişi tarafından fark edilmişti. Warren tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşım ile Xbox konsolunun kontrol panelinde Xbox Live yerine artık Xbox Network yazdığına dikkat çekildi. Haliyle de Microsoft cephesinin çevrimiçi servisi için isim değişikliğinin gündemde olduğu söylentilerini beraberinde getirmişti.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte benzer bir durum Xbox Game Pass için de gündeme gelmiş ama sonradan Microsoft herhangi bir isim değişikliğinin planlanmadığını teyit ederek, bahsi geçen değişim söylentisini yalanlamıştı. Ne var ki Xbox Live için farklı bir durum söz konusu oldu.

Xbox Live, Değişiğim ile Xbox Network Oldu

Ortaya çıkan söylentilerin ardından açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü, Xbox Live servisinin bundan böyle Xbox Network olarak anılacağını teyit etti. Bunun akabinde, gerçekleştirilen isim değişikliğinin nedenini de açıkladı. Belirtilene göre, Live ve Live Gold aboneliklerinin ayırt edilmesini kolaylaştırmak için böylesi bir adım atılması uygun görülmüş.

Peki bu durum bir isim değişikliğinden fazlasını getiriyor mu? Şirket tarafından belirtilene göre, hayır. İçerik anlamında herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani çevrimiçi oyun oynayabilmek için halen bir Xbox Live Gold aboneliğinizin olması gerekecek ama servise girişte artık Xbox Network adıyla karşılaşacaksınız. Sizlerin de aklına ilk olarak PlayStation Network geldi, değil mi? İsim benzerliği bir hayli dikkat çekiyor.

Xbox Live, 2001 yılında satışa sunulan ilk Xbox konsolu ile faaliyete geçmişti. Ücretsiz olup, dijital mağazaya erişebilmek ve arkadaş eklemek dahil temel işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Xbox Live Gold ise Xbox 360 ile gündeme gelmiş ve 2019 yılı içerisinde de Xbox Game Pass Ultimate içeriğine dahil olmuştu. Aylık ücretlendirmesi 29.99 TL olan Xbox Live Gold, oyunculara aylık olarak verilen oyunlara erişim imkanı sağlamasının yanı sıra oyunların çevrimiçi modlarını oynayabilmek için de bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Ancak oynaması ücretsiz olan oyunlar için zorunluluğun kaldırıldığını söylemeden geçmeyelim.

Peki siz bu Xbox Network isim değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yerinde bir adım mıydı, yoksa eski haliyle kalsa daha mı iyi olurdu? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.