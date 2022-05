Xbox Live'da Süren Birkaç Günlük Kesinti Nihayet Çözüldü

Bir Xbox Live kesintisi, bazı oyuncuların bulut oyunlarını başlatmasını, dijital olarak edindiği oyunları oynamasını ve mağazalardan oyun satın almasını engelliyordu. Sorunlar Cumartesi günü boyunca sürdü ve bu sabaha kadar da çözülemedi.

Xbox Destek hesabı bugün atmış olduğu tweet'te "Oyuncular artık satın alma, oyun başlatma veya bulut oyun oturumlarına katılma konusunda sorun yaşamamalıdır. Sabırlı olduğunuz için teşekkürler. İyi oyunlar!" diyerek sorunun nihayet çözüldüğünü duyurdu.

Players should no longer be seeing issues when it comes to purchases, launching games, or joining Cloud Gaming sessions. Thanks for being patient. Happy gaming! https://t.co/WTAzvBkgcY