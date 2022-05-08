Xbox Live'da Süren Birkaç Günlük Kesinti Nihayet Çözüldü

Bir Xbox Live kesintisi, bazı oyuncuların bulut oyunlarını başlatmasını, dijital olarak edindiği oyunları oynamasını ve mağazalardan oyun satın almasını engelliyordu. Sorunlar Cumartesi günü boyunca sürdü ve bu sabaha kadar da çözülemedi.

Xbox Destek hesabı bugün atmış olduğu tweet'te "Oyuncular artık satın alma, oyun başlatma veya bulut oyun oturumlarına katılma konusunda sorun yaşamamalıdır. Sabırlı olduğunuz için teşekkürler. İyi oyunlar!" diyerek sorunun nihayet çözüldüğünü duyurdu.

Players should no longer be seeing issues when it comes to purchases, launching games, or joining Cloud Gaming sessions. Thanks for being patient. Happy gaming! https://t.co/WTAzvBkgcY — Xbox Support (@XboxSupport) May 8, 2022

Oyuncular Oyunlarına Çevrimdışı Modda Bile Erişemedi

Bu yaşanan son sorunlar Cuma gecesi birkaç saat süren ve Cumartesi günü boyunca devam eden büyük bir kesintiyle devam etti. Oyuncular sosyal medya hesapları üzerinden bulut oyun oturumlarını ve dijital olarak edindikleri oyunları başlatamadığından ötürü yakındı. Hatta bırakın mağaza satın alımlarını, birçok kullanıcı Netflix ve Disney Plus gibi akış uygulamalarına bile erişemedi.

Xbox bu sorunları çözmüş gibi görünse de mağazası, dijital oyunları ve bulut oyun oturumları ile ilgili sorunlar hâlâ ara ara yaşanabiliyor. Oyuncular, normal şartlarda bu kesintiler sırasında Xbox'larındaki oyunları çevrimdışı olarak oynayabilmeliydi ancak bir oyuna girmek istediklerinde Xbox'ın hâlâ oturum açmalarını istediğini bildirdiler. Bu sorun Microsoft'un satın alınan dijital oyunları çevrimdışı oynamayı imkansız hâle getiren DRM koruma politikasıyla alakalı. Özellikle PC platformunda Steam'i çevrimdışı duruma getirip DRM korumalı oyunlara girmeye çalışıldığında da kısmen yaşanan bu sorun belli ki bu tarz kesintilerde konsol platformlarda da yaşanabiliyor.