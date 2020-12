Xbox Mağazasında Yeni İndirim Kampanyası Başladı

Xbox kullanıcısı iseniz, yeni bir oyun satın almak için oldukça güzel bir zaman gibi görünüyor. 2020 yılının son günlerini yaşarken, Xbox mağazasında yeni indirim kampanyası başladı. Ucuzlaması için beklediğiniz bir oyun için uygun bir fırsat çıkmış olabilir. Detaylar haberimizde.

2021’in de yaklaşması ile mevcut yılın bu zamanlarda, öncelerde de olduğu gibi oyun sektörünü tekrardan hareketlendirmek için birçok indirim kampanyası başlatılıyor. GOG üzerinde Kış İndirimleri, PlayStation mağazasında Yıl Sonu Fırsatları ve Epic Games Store üzerinde de Yılbaşı Tatili İndirimi 2020 kampanyaları devam ediyor. Xbox tarafında da bu sürece Geri Sayım İndirimi ile dahil olmuş durumda diyelim.

Xbox Mağazası Yeni İndirim Kampanyası Neler Sunuyor?

18 Aralık 2020 tarihinde başlamış olan kampanya, 3 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. İlgili sayfaya baktığımızda, standart ve özel sürüm oyunların ve indirilebilir içeriklerin dahil olduğu sekiz yüz otuzdan fazla farklı içerik ile devasa bir havuz sizi bekliyor. Bu devasa havuzda da, ürüne bağlı olarak % 15 ile % 90 arasında değişen tasarruflar ile karşılaşabiliyoruz.

Genel olarak baktığımızda, birçok oyunun alınabilir seviyelere geldiğini görebiliyoruz. Önceki kampanya haberlerimizde de olduğu gibi bunda da tercih edebilir olanları aşağıda listeleyelim istedik. Dahil olan her şeyi incelemek için buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Assassin's Creed Origins (63.5 TL)

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition (52.5 TL)

Bulletstorm: Full Clip Edition (11.06 TL)

Crysis Remastered (51 TL)

Dark Souls III (61.25 TL)

Desperados III (151.5 TL)

Deus Ex: Mankind Divided (15.75 TL)

DiRT 5 (138.25 TL)

Far Cry 5 (63.5 TL)

FIFA 21 Beckham Sürümü (248.75 TL)

GRID 24.68 TL)

Mad Max (37.12 TL)

Marvel's Avengers (215.00 TL)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (139 TL)

Overwatch Legendary Edition (73.42 TL)

Project CARS 3 (179.4 TL)

Resident Evil 3 (84.97 TL)

Saints Row The Third Remastered (95 TL)

Sniper Ghost Warrior Contracts (28.43 TL)

Star Wars: Squadrons (166.8 TL)