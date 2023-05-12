Xbox Mayıs Güncellemesi Yayınlandı: Yeni Özellikler ve Hata Düzeltmeleri!

Microsoft, Xbox Series X/S ve Xbox One için bir dizi heyecan verici özellik ve önemli hata düzeltmeleri sunan en son sistem güncellemesini yayınladı.

Güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında, oyuncuların arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanıyan Discord ile geliştirilmiş entegrasyon yer alıyor. Ayrıca bilinen birkaç sorun giderilerek Xbox kullanıcıları için daha akıcı ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlanıyor.

Xbox Kullanıcıları Artık Discord Arkadaşlarını Doğrudan Ekleyebilir

Yeni sistem güncellemesiyle Xbox kullanıcıları artık Discord arkadaşlarını ekleyebilir ve doğrudan konsollarından davet gönderebilirler. Bu entegrasyon, oyuncuları Discord sunucularındaki ses kanallarına doğrudan Xbox konsollarından katılabilecekleri için daha da yakınlaştırıyor.

Ayrıca oyuncular Xbox'ta Discord sesli sohbetine bağlıyken Discord arkadaşlarının Xbox oyun etiketlerini görüntüleyebilecekler. Platformlar arasındaki bu sorunsuz bağlantı, oyun toplulukları arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirerek daha ilgi çekici bir çok oyunculu deneyimi teşvik ediyor.

Güncelleme ayrıca Xbox oyuncularının karşılaştığı bilinen bazı sorunları da gideriyor. Bu sorunlardan biri, bazı oyuncuların konsol ana sayfasında veya bir oyun ya da uygulama başlatırken bildirdiği aralıklı ses sorunlarını kapsıyor.