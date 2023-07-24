Xbox, Ninja Kaplumbağalara Özel Oyun Konsolu Üretti!

Microsoft, Ninja Kaplumbağaların yeni filmi Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem ile işbirliğinin bir parçası olarak "ilk" pizza kokulu Xbox oyun konsolunu sınırlı sayıda piyasaya sürdü.

Ninja Kaplumbaların Pizzası Artık Oyun Konsollarında

Şirket oyun konsollarını Ninja karakterlerine özel olarak 4 farklı şekilde üretti. Her bir karaktere farklı tasarlanan konsollar TMNT hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Microsoft, üretmiş olduğu bu cihazlarda kullanıcının karşısına farklı bir pazarlama taktiği ile çıkıyor. Şirket, Ninja Kaplumbağalarla özdeşleşen pizzanın kokusunu cihazlara ekleyerek aksiyon tutkunkunlarına inanılmaz bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Xbox resmi sitede yayımlamış olduğu bir yazıda oyun konsolu hakkında “Filmin 2 Ağustos’ta vizyona girmesini kutlamak için, hayranları kaplumbağaların en yeni maceralarına çeken oyun içeriğiyle mükemmel bir şekilde eşleşen, sınırlı sayıda pizza kokulu Xbox Kablosuz Oyun Kumandalarını piyasaya sürüyoruz.” dedi.

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