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Xbox One'a Oyun Hediye Etme Özelliği Geliyor

Xbox One'da Arkadaşlarınıza Oyun Göndermek Artık Mümkün!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Oyun

Bugüne kadar Xbox One konsolunda arkadaşınıza hediye göndermek istediğinizde bunu yapamıyordunuz. Ancak fiziksel bir kopya alarak bunu yapmanız mümkündü. Şimdi ise Xbox Insider programında görülen yeni özellikle birlikte bu işkence ortadan kalkıyor. Xbox One'ın çevirimiçi mağazasından arkadaşlarınıza oyun hediye etmek artık çok kolay olacak.

Microsoft bu konuyla ilgili daha önce oyunculara bir söz vermişti. Şirket, Play Anywhere projesi kapsamında Windows 10 oyunlarının da dahil olduğu mağazasını yeni bir özellikle güncellemeye başladı. Oyuncuların birbirine oyun hediye edebilmelerini mümkün kılan bu özellik, çevirimiçi mağaza aracılığıyla kullanılabilecek. Yani oyunseverler, doğrudan Xbox Live'a kayıtlı arkadaşlarına veya e-posta adresine oyun gönderebilecek.

 Bu oyun platformlarında görülen yeni bir konsept değil. Bilindiği üzere Steam platformunda uzun yıllardır bu özellik kullanılıyor. Xbox One'da nasıl kullanılacak hep birlikte göreceğiz, şimdilik bu konuya dair herhangi bir açıklık olmadığını söylemeliyim. 

Arkadaşlarımıza Xbox One'da oyun hediye etme özelliği hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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