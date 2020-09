Bu Xbox Uygulamasıyla Xbox One Oyunlarını iPhone'a Yansıtın

Microsoft tarafından geliştirilen yeni Xbox uygulaması sayesinde Xbox One oyunlarını iPhone'a yansıtmak mümkün olacak. Microsoft, Xbox One konsoluna uzaktan erişim desteği ile iPhone'dan oyun oynamaya olanak tanıyor.

Verge tarafından bildirilen habere göre Microsoft, kullanıcıların Xbox One oyunlarını iPhone'a yayınlamalarına fırsat veren yeni bir iOS için Xbox uygulaması geliştiriyor. Rapor, Apple tarafından onaylanan yeni uygulamanın yakında geleceğini doğrulamasıyla iOS oyuncularını meraklandırmış durumda.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt