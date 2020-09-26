Bu Xbox Uygulamasıyla Xbox One Oyunlarını iPhone'a Yansıtın

Microsoft tarafından geliştirilen yeni Xbox uygulaması sayesinde Xbox One oyunlarını iPhone'a yansıtmak mümkün olacak. Microsoft, Xbox One konsoluna uzaktan erişim desteği ile iPhone'dan oyun oynamaya olanak tanıyor.

Verge tarafından bildirilen habere göre Microsoft, kullanıcıların Xbox One oyunlarını iPhone'a yayınlamalarına fırsat veren yeni bir iOS için Xbox uygulaması geliştiriyor. Rapor, Apple tarafından onaylanan yeni uygulamanın yakında geleceğini doğrulamasıyla iOS oyuncularını meraklandırmış durumda.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt — Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020

Xbox One oyunlarını iPhone'a yansıtmak çocuk oyuncağı

Yeni uygulamanın ve uzaktan oynatma özelliğinin Microsoft'un xCloud hizmetinden farklı olduğunu belirtelim. Bildiğiniz üzere XCloud, Xbox oyunlarını doğrudan Microsoft sunucularından bağlıyorken, iOS'taki yeni Xbox uygulamasında ise oyuncuların kendi Xbox'larına bağlanmasına izin verilecek.

Rapora göre yeni iOS için Xbox uygulaması, oyuncuların Xbox'larına yalnızca evlerinin herhangi bir yerinden değil ayrıca LTE veya 5G bağlantılarına sahip oldukları sürece dışarıdan erişmelerini sağlayacak.

Xbox'ın yeni iOS uygulaması uzaktan oynamaya ek olarak; arkadaşlarınızı bulmayı, konsolunuzu yönetmeyi ve oyun videolarınızı sosyal medyada paylaşmayı daha kolay ve daha hızlı hale getirmeyi planlıyor. Peki ya siz iOS için Xbox uygulaması fikrini nasıl buldunuz?