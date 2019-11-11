Xbox One S All-Digital Edition Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xbox One S All-Digital, uzun bir sürenin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modelin özellikleri ve fiyatı haberimizde!
Xbox One S All-Digital Editon Özellikleri
Xbox One S modeli ile aynı teknik özellikleri ve aynı tasarımı paylaşan Xbox One S All-Digital Edition, adından da anlayabileceğiniz üzere tamamen çevrimiçi oyun mağazasına odaklanıyor. Herhangi bir disk okuyucu barındırmayan modelin, tamamen dijital oyun deneyimi avantajları ile öne çıktığını söylemek mümkün.
- İşlemci: 8 Çekirdek 1,75 GHz AMD Jaguar
- Grafik İşlemci: AMD Radeon 1.40 TFLOPS
- RAM: 8 GB DDR3
- Depolama: 1 TB HDD
- Video Çıkış: 4K / 60 fps
- Bağlantı: Wi-Fi a/b/g/n 2.4 GHz ve 5.0 GHz
Xbox One S All-Digital Editon Kutu İçeriği
- Xbox One S All-Digital Edition
- Xbox Kablosuz Oyun Kumandası
- Sea of Thieves (ön yüklü)
- Minecraft (ön yüklü)
Xbox One S All-Digital Editon Fiyatı
Xbox One S All-Digital Edition, ülkemizde yaklaşık 1,499 TL fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Bu noktada modelin fiyat anlamında öne çıktığını ve rakiplerine göre fiyat avantajı ile dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Yeni modele göz atmak için buraya tıklayabilir ve resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.