Xbox One S All-Digital Edition Türkiye'de! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xbox One S All-Digital, uzun bir sürenin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modelin özellikleri ve fiyatı haberimizde!

Xbox One S All-Digital Editon Özellikleri

Xbox One S modeli ile aynı teknik özellikleri ve aynı tasarımı paylaşan Xbox One S All-Digital Edition, adından da anlayabileceğiniz üzere tamamen çevrimiçi oyun mağazasına odaklanıyor. Herhangi bir disk okuyucu barındırmayan modelin, tamamen dijital oyun deneyimi avantajları ile öne çıktığını söylemek mümkün.

İşlemci : 8 Çekirdek 1,75 GHz AMD Jaguar

: 8 Çekirdek 1,75 GHz AMD Jaguar Grafik İşlemci : AMD Radeon 1.40 TFLOPS

: AMD Radeon 1.40 TFLOPS RAM : 8 GB DDR3

: 8 GB DDR3 Depolama : 1 TB HDD

: 1 TB HDD Video Çıkış : 4K / 60 fps

: 4K / 60 fps Bağlantı: Wi-Fi a/b/g/n 2.4 GHz ve 5.0 GHz

Xbox One S All-Digital Editon Kutu İçeriği

Xbox One S All-Digital Edition

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası

Sea of Thieves (ön yüklü)

Minecraft (ön yüklü)

Xbox One S All-Digital Editon Fiyatı

Xbox One S All-Digital Edition, ülkemizde yaklaşık 1,499 TL fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Bu noktada modelin fiyat anlamında öne çıktığını ve rakiplerine göre fiyat avantajı ile dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Yeni modele göz atmak için buraya tıklayabilir ve resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.