Xbox One S All-Digital Sonunda Duyuruldu

Mevcut konsol neslinin başlangıcından bu yana birçok PlayStation 4 ve Xbox One modeli satışa sunulmuştu. Xbox One S, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro ve son olarak da Xbox One X. Kullanıcıların tercihlerine göre birçok seçenek mevcut. Sony cephesi artık tamamıyla PlayStation 5 konsoluna odaklanmışken, Microsoft ise nesil kapanmadan önce araya bir konsol daha sıkıştırmayı istemiş olacak ki yeni bir Xbox One S modeli ile karşımıza çıktı. Söylentilerin ardından disk sürücüsüz Xbox One S All Digital modeli nihayet duyuruldu.

Bu yeni Xbox One S modeli ilk olarak Thurrott sitesi tarafından yayınlanan rapor ile ortaya çıkmıştı. Daha sonradan, zaman içerisinde hakkında birçok söylenti ile karşılaşmaya da devam etmiştik. Ne var ki Microsoft, son ana kadar herhangi bir şey söylememişti. Bunun nedeni ise bütün söyleyeceklerini Inside Xbox programının yeni bölümüne saklamasıymış.

Bahsi geçen disk sürücüsüz Xbox One S modeli ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün söylentilerin doğruluğunun teyit edildiğini söyleyelim. Xbox One S All Digital adıyla duyurulan yeni model, 7 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak. 1 TB depolama alanı olacak konsol, içerisinde yüklü Forza Horizon 3, Minecraft ve Sea of Thieves oyunlarıyla ve on dört günlük Xbox Game Pass aboneliği ile gelecek.

Disk sürücüsüz olması nedeniyle bu model, Xbox One S modeline göre daha ucuz olacak ama o kadar da ucuz olmayacağını söyleyelim. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile Xbox One S All Digital modeli $250 gibi bir fiyattan satışa sunulacak. Xbox One S modelinin $300 olduğunu düşünecek olursak, sadece $50'lık bir ucuzluk söz konusu diyebiliriz. Ancak yazılım devi bu farkın büyük bir yarar sağlayacağını düşünüyor. Bakalım konsol, oyuncular tarafından nasıl karşılanacak ve yazılım devinin beklentilerini karşılayacak bir satış rakamına ulaşacak mı?

Xbox One S All-Digital modelinin tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.