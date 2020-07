Xbox One S ve Xbox One X modellerinin çıkışından sonra Microsoft, standart Xbox One konsolunun üretimine son vermişti. Amerika menşeli yazılım devi yeni bir adım daha atıyor. Resmi olarak artık Xbox One S All-Digital ve Xbox One X üretilmeyecek. Xbox One S modeli için en azından şu anlık herhangi bir değişiklik yaşanmayacakmış.

Yeni nesil Xbox konsolunun çıkış zamanı yaklaşırken, aynı Sony gibi Microsoft da yoğun bir hazırlık döneminden geçiyor. Bu bağlamda da sık sık Xbox Series X ile ilgili yeni açıklamalar ve duyurular ile karşılaşıyoruz. Ancak Amerika menşeli yazılım devi, mevcut nesil için de bir eylemde bulundu.

Xbox One S All-Digital ve Xbox One X Üretilmeyecek Deniyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde bazı dijital satış sitelerinden Xbox Series X, beklenmedik bir şekilde stok dışı olarak listelenmişti. Her ne kadar öncesinde bir açıklamam yapmamış olsa da, kimileri bunun olası bir üretim durdurma olabileceği yönünde bir tahminde bulunmuştu. Dün ise tahminleri doğru çıkartan bir duyuruyu gerçekleştirildi.

Microsoft sözcüsü tarafından The Verge sitesine yapılan açıklamada, "Xbox Series X ile geleceğe adım atmaya hazırlanırken, Xbox One X and Xbox One S All-Digital Edition modellerinin üretimini durdurma adımını atıyoruz." sözlerine yer verdi ve devam etti: "Xbox One S küresel olarak üretilmeye ve satılmaya devam edilecek."

Her ne kadar bahsi geçen modellerin üretimi durdurulacak olsa da, halihazırda stoklarında bulunduran perakendeciler önümüzdeki aylarda satış yapmaya devam edecekler. Yani herhangi bir toplatma durumu yok. Eğer Xbox One X veya Xbox One S All-Digital Edition almak gibi bir düşünceniz var ise, size en yakın perakendecide bulabilme ihtimaliniz var ama stoklar tükendikten sonra, herhangi bir yenileme yapılmayacak.

Son olarak, geçtiğimiz aylarda mevcut nesle yeni geçmiş veya bir süre mevcut nesilde kalmayı isteyen kullanıcıların yüreğine su serpen bir açıklama da yapılmıştı. Öyle ki, Xbox Series X konsolunun çıkışını takiben iki yıl boyunca çıkacak olan oyunlara Xbox One sahipleri de erişim sağlayabilecekler.